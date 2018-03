Mirko Mayer o nadlegovanju v šoli: Kot oče si ne predstavljam, kaj bi naredil #video #OnZanjo

V zgodbo 26-letne Marje se je vživel Mirko Mayer. Foto: Bojan Puhek

Ženske so tudi v mladih letih tarča neprimernih opazk in pogosto deležne neprimerne obravnave. Ne le vrstnikov, včasih se do njih tako vedejo celo starejši moški.

Izkušnjo, ki ji je zamajala tla pod nogami, je z nami delila 26-letna Marja. Kot srednješolko jo je namreč osvajal profesor kemije, in to za zaprtimi vrati svojega kabineta. V njeno kožo se je postavil voditelj Mirko Mayer.

Kako je videti, ko zgodbo namesto dekleta prebere moški:

Kot oče osemletne deklice si težko predstavljam svojo reakcijo, če bi mi objokana, pretresena doma zaupala takšno zgodbo. (Mirko)

To pa je resnična zgodba 26-letne Marje:

Po uri me je profesor kemije poklical v svoj kabinet. Kemijo sem imela rada, profesorja pa sem le stežka prenašala. Njegova predavanja so redko zares pojasnjevala čarobni svet kemijskih elementov in spojin. Prevladovali so surove šale na račun žensk, osladni namigi mojim sošolcem, ki so takrat odraščali iz fantov v moške, poželjivi pogledi po srednješolkah.

Z izdatno mero odpora sem takrat vstopila v kemijski kabinet, koraki sošolcev in sošolk so se oddaljevali, hiteli na malico. "Veš, v tebi vidim nekaj več," je začel. Gledala sem v tla. "Sedi," je velel. "Vidim, da se pogosto ne strinjaš z menoj. Kdaj pa kdaj se pošalim, takšen pač sem. Ne jemlji me tako resno. Jaz imam ženske rad," je nadaljeval in se naslonil na mizo poleg mene. "Zelo rad. In ne maram, da do mene gojijo kakšno posebno zamero. Še posebej, če so takšne, pametne."

Premaknil se je še malo bliže, kar me je pognalo s stola. Stekla sem iz kabineta, do hrane mi ni bilo, odmor sem preživela na stranišču. Kemijo sem začela obiskovati v paralelki. Nikoli pa nikomur nisem povedala, zakaj sem se, takrat 16-letnica, tako odločila.