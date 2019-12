Kupujete pametno igračo? Pomislite na varnost svojega otroka.

December je čas obdarovanj in pogosto se znajdemo v zadregi, kaj kupiti otrokom. Ponudba igrač je velika, vse bolj pa so priljubljene pametne igrače, a te pomenijo varnostno tveganje za otroka, zato je treba biti pri nakupu pozoren.

Pametne igrače se prek brezžičnega omrežja ali omrežja mobilne telefonije povezujejo v internet z namenom, da se s pomočjo programske opreme na strežnikih proizvajalcev aktivno odzivajo na otrokova dejanja, ali pa staršem omogočajo nadzor in interakcijo z otrokom na daljavo. Proizvajalci poudarjajo, da imajo številne pozitivne lastnosti, med drugim naj bi otroku omogočale zgodaj priti v stik z internetom in začeti razvijati digitalne veščine.

Običajno so najbolj tvegane cenene igrače manj znanih proizvajalcev

Vendar pa so pametne igrače, ki se povezujejo v internet, izpostavljene tudi številnim varnostnim tveganjem. To še posebej velja za cenene igrače različnih manj znanih proizvajalcev, opozarjajo na točki ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si. Njihova varnostna zaščita je namreč slaba, kar omogoča vdore prek interneta, lokalnega brezžičnega omrežja ali brezžične tehnologije bluetooth. Lahko se na primer zgodi, da bo video in zvok, ki ga posreduje igrača, prestregel neznanec, ki bo lahko v določenih primerih začel komunicirati z otrokom.

Zgodilo se je že, da so kriminalci prišli do zasebnih posnetkov otrok

Zagotovo največja težava pri pametnih igračah pa je nadzor nad osebnimi podatki. Te igrače namreč spodbujajo k posredovanju različnih osebnih podatkov, ki se shranjujejo na strežnikih proizvajalcev. Če omogočajo prenos zvoka in slike, se tam shranjujejo tudi slike ter video in zvočni posnetki. Strežniki so v večini primerov zelo slabo zaščiteni in znanih je več primerov vdorov, s katerimi so kriminalci prišli do zasebnih posnetkov otrok.

Medvedek, ki govori z glasom otrokove matere? Raje ne.

Na Safe.si opozarjajo tudi na pametne igrače, namenjene zelo majhnim otrokom, ki omogočajo staršem komunikacijo z otrokom na daljavo. Uporaba takšnih igrač ima lahko zelo škodljive posledice za otrokov razvoj, pravijo in v razmislek ponujajo, kako se otrok zmede, če skozi svojega priljubljenega medvedka zasliši glas svoje mame. Takšne igrače tudi povečujejo odtujenost staršev od otrok, so dodali.

