Kaj se skriva za iskrenimi nasmehi osmih Slovencev? #foto

Lina P. Zupanc se je pred enim letom lotila zanimivega in pozitivnega projekta. Vsak dan v dnevu je obeležila z iskrenim nasmehom ene osebe in ga delila na družbenih omrežjih. Fotografije nasmeškov je zbirala iz celotne Slovenije, nekateri pa so prišli tudi zunaj naših meja.

Lina je z zbranimi fotografijami organizirala razstavo 365 dni, 365 nasmehov, Foto: Robert Mastnak

Leto 2017 je Lina P. Zupanc začela z zaobljubo, da bo ljudem lepšala vsakdan z nasmehi neznanih ljudi in jih objavljala na družbenih omrežjih. Fotografije so ji pošiljali sami, skupaj z zanimivimi anekdotami, ki se skrivajo za iskrenim nasmehom.

Iz tega se je med letom razvilo gibanje, ki je pozitivno vplivalo na včasih preveč negativna družbena omrežja, veliko pa se je naučila tudi sama. "Meni je projekt prinesel spoznanje, da lahko kaj spremenim oz. bolje rečeno spodbudim v pozitivno smer."

Novih idej ima že veliko, le izbrati mora tisto pravo. Foto: Robert Mastnak

In spremenila je veliko: polepšala je dneve 365 ljudem, ki so jo podprli, ji pošiljali fotografije in si jih ob koncu leta tudi ogledali v obliki razstave v Žalcu.

Ljudje se radi smejijo, radi podpirajo in spodbujajo projekte, ki so usmerjeni v (vsesplošno) dobro. Sploh je bila pozitivna spremenljivka, ki so jo ljudje najbolj vzeli za svojo, ta, da je projekt popolnoma prostovoljen in neprofiten - zgolj zastavljen kot pozitivna spodbuda/gibanje.

Lina si je tudi razstavo 365 dni, 365 nasmehov, ki je bila na ogled teden dni, zamislila v zanimivem smislu: fotografije je obesila na s helijem napolnjene balončke.

Najlepši in najzabavnejši razlogi za nasmeh po izboru Line:

Foto: Osebni arhiv

"Psička se je nama s kolegom pridružila na poti v hribe. Nekaj časa sva jo naganjala proti domu, potem sva si pa rekla 'eh, saj dlje kot do plezalnega dela ne bo šla'. Ampak ta psica je preplezala z nama tudi ta del! Na vrhu je zaspala za mojim hrbtom kot ubita. Na poti dol je vsake toliko izginila in sva si mislila 'aha, zdaj je pa šla', ampak se je vedno vrnila in smo se spet malo pocrkljali in pohecali. Do konca je bila z nama." Nataša Kramer

Foto: Osebni arhiv

"Slovenija je prvič zbrala najboljše igralce v nekontaktni različici ameriškega nogometa, da jih pošlje na zgodovinski prvi nastop na evropskem prvenstvu v Madridu. Na sliki so nasmeh, veselje, sreča, ko smo osvojili pripravljalni turnir tik pred nastopom na EP. Meseci odrekanj, znoja, krvi in trdega dela so obrodili sadove in zadovoljstvo ter ponos pred nastopom na EP so neopisljivi." Luka Uvodič

Foto: Osebni arhiv

"Fotografija je nastala na silvestrski večer 2016. V bližini, kjer sva se fotografirala, lahko ob oseki izkoplješ luknjo v mivko in notri priteče vroča geotermalna voda. Tisti del plaže je nekaj ur med oseko videti kot toplice s kupom džakuzijev en ob drugem." Žan Cimerman

Foto: Osebni arhiv

"Za nasmehom se skriva spomin na najin poročni dan, ki je bil z eno besedo magičen, kot iz pravljice. Nekaj, kar doživiš le nekajkrat v življenju, poroka iz sanj." Anita Vetrih

Foto: Osebni arhiv

"Ta fotka je nastala po mojem sanjskem maratonu v New Yorku lani, nastala je v slovenski cerkvi na Manhattnu, kjer smo skupaj z drugimi Slovenci praznovali moj uspeh." Aleš Venga

Foto: Osebni arhiv

"Na fotografiji je ujet iskren trenutek sreče in zadovoljstva, ko se po več kot uri truda končno dokoplješ do zadnjih obstoječih ključev službenega avtomobila, ki so bili zaklenjeni v njem. Na fotografiji je en nasmešek, zadaj pa se skrivajo še vsaj štirje neskončno veseli obrazi sodelavk, s katerimi smo zakuhale prigodo." Nina Slak

Foto: Osebni arhiv

"Za tole fotko, posneto v Dominikanski republiki, natančneje malo pred mestom Puerto Plata avgusta 2017, je prav zanimiva zgodba. To je bilo moje prvo potovanje čez lužo. Potovala sem sama, da sem prišla do cilja, sem potrebovala dva dneva, tri letala, pet ur vožnje z 'avtobusom', pri tem pa sem prečkala mejo petih držav. Ampak je bilo vredno! Tudi zaradi razgledov, kot je na fotki. Za mano so kilometri in kilometri Atlantskega oceana, ki se konča šele nekje na severnih obalah Kanade." Nežka Zagoričnik

Foto: Osebni arhiv

"Bil je drugi dan naše kolonije v Baški in že od zjutraj se je čutila pozitivna energija, dobra volja. Kot animatorka najstarejših deklet moram tudi sama vedno poskrbeti, da se nam dogaja, da dekleta uživajo in se imajo fajn. Tisti dan je bil načrtovan odhod v mesto in kot večina najstnic so se tudi "moje" dekline morale urediti, ker pa to ponavadi traja, sem puncam rekla, da danes ves nakit in kozmetika odpadejo, saj imajo na sebi vedno najlepše in to je nasmeh. Ker me večina ljudi pozna kot vedno nasmejano deklino, dobre volje in pozitivno, to delim tudi med otroke in tako je nastala tudi naša fotografija - srečne, vesele in nasmejane smo poslale fotografijo in nasmehe domov v Slovenijo. Fotografija je nastala ob obilici smeha in dobre volje, nauk te zgodbe pa je bil, da je nasmeh naš najlepši nakit in unikaten." Jerneja Mastnak