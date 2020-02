Gluh moški toži Pornhub, ker njihovi pornofilmi nimajo podnapisov

Newyorčan Yaroslav Suris skuša s tožbo dokazati, da Pornhub in druge pornografske spletne strani diskriminirajo gluhe in naglušne, ker ne ponujajo možnosti ogleda videov s podnapisi.

Piko na i je doživel oktobra lani in januarja letos, ko si je hotel ogledati filma "Hot Step Aunt Babysits Disobedient" in "Sexy Cop Gets Witness To Talk", a ni mogel uživati ob ogledu, ker nista imela podnapisov.

Zahteva kazen za ponudnike in odškodnino zase

V tožbi je zavedeno, da tako Pornhub kot tudi RedTube in YouPorn kršijo ameriški zakon iz leta 1990, ki veleva, da se mora vsem ljudem "omogočiti enakopravno uživanje uslug". S tem, ko gluhim in naglušnim ni ponujena možnost ogleda s podnapisi, so diskriminirani, še navaja tožba.

Suris zato od sodišča zahteva, naj kaznuje vse spletne ponudnike pornovsebin, ki ne ponujajo podnapisov, hkrati pa želi še plačilo odškodnine.

A za zdaj mu ne kaže dobro, saj so pri Pornhubu za ABC News pojasnili, da že ponujajo podnapise in da tako njegova tožba nima podlage. Suris je sicer v preteklosti zaradi istega razloga tožil že Fox News in New York Post.

