V Murski Soboti bodo pripravili akademijo spolnega dela

V Prekmurju so že posneli pornografski film, aprila naslednje leto pa bodo z akademijo spolnega dela v Murski Soboti vsem interesentom ponudili možnost izobraževanja za delo na sorodnih področjih, so sporočili iz društva Dobra družba .

Več o akademiji lahko izveste danes in jutri v informativni pisarni, ki bo v Murski Soboti odprta od 16. ure naprej.

Na voljo bodo za vprašanja vseh, ki želijo z njimi stopiti v stik, in opravili bodo informativne razgovore s kandidati, ki se želijo udeležiti njihove akademije PornJob, poroča portal sobotainfo.com.

Tečaji za različne profile

Tečaji bodo na aprilski akademiji potekali za naslednje profile:

- erotični maser/maserka,

- igralec/igralka v pornografskih filmih,

- izvajalec fetišev,

- snemalec/snemalka,

- asistent v industriji za odrasle.

Možnost izobraževanja za delo in samozaposlitev doma ali v tujini

Akademija bo po besedah organizatorjev ponudila možnost izobraževanja za delo in samozaposlitev na področju industrije za odrasle v Sloveniji ali v tujini. Kot pojasnjujejo v društvu, je povpraševanje po tem dobro plačanem profilu trenutno predvsem v Avstraliji, kjer imajo z migracijsko agencijo celo podpisano pogodbo o sodelovanju.

"Kulturno društvo Dobra družba smo skupina zainteresiranih državljanov, ki se aktivno ukvarjamo z delom na področju komercialnih oblik spolnosti in se ponašamo z dolgoletnimi izkušnjami delovanja v sferi zabavne industrije za odrasle," je zapisano na njihovi spletni strani.



Poudarjajo, da društvo "daje glas aktivnim seksualnim delavkam in delavcem ter ponuja nepogrešljiv vir strokovnega znanja in izkušenj za vse, ki si v teh sferah ustvarjanja in delovanja želijo boljših odnosov, zanesljivih informacij ter enakopravnih delovnih pogojev".