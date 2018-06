V parlamentu bo tudi lastnica erotičnega masažnega salona

"Na voljo so klasična ročna oljna masaža, klasična erotična masaža in erotična masaža. Diskretnost zagotovljena," je zapisano na spletni strani salona Paradise. Ker smo se želeli prepričati, ali je lastnica salona in novoizvoljena poslanka ista oseba, smo poklicali na telefonsko številko za naročanje.

Oglasil se je moški glas in dejal, da Lidija Ivanuša ni dosegljiva. Potrdil nam je, da je lastnica masažnega salona res Lidija Ivanuša, vendar omenjena ni bila izvoljena v slovenski parlament. "Verjetno gre za neko drugo soimenjakinjo," je dejal in dodal, da so na to temo prejeli že več klicev.

Jelinčič: Lastnik podjetja verjetno ni delavec

Ker sogovornik ni bil slišati prepričljiv smo istovetnost izvoljene poslanke preverili še pri prvaku SNS Zmagu Jelinčiču. Na vprašanje, ali je bodoča poslanka SNS lastnica podjetja Paradise, s. p., ki je navedeno v kontaktu masažnega salona, je odgovoril, "da je lastnica tudi drugih podjetij". Po našem vprašanju, ali tudi sama izvaja erotične masaže, nas je podučil, da "lastnik verjetno ni delavec, temveč ima za to zaposlene".

Jelinčiču se ne zdi sporno, da bo poslanske klopi grela lastnica salona erotičnih masaž. "Poglejte malo po Evropi, že v Avstriji je veliko podobnih salonov. Zadevo regulira država in je povsem legalna. Živimo v čudni državi, kjer se išče vse, kar je drugačno in ne spada v okvir rdeče kohorte, zato je sporno in slabo," pojasnjuje Jelinčič.

Kako bodo Slovenci sprejeli poslanko, ki se ukvarja z neobičajno dejavnostjo, smo ga vprašali. "Če nekdo ukrade 300 milijonov evrov, vam je pa novinarjem vseeno. Na to se pa ne ozirate," je sklenil Jelinčič.

Koliko časa se z Ivanuševo že poznata, ni želel razkriti.