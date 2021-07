"Imamo le to kožo in le to telo, zato se ga ne bi smeli sramovati," so sporočili sodelujoči na tradicionalnem newyorškem dogodku.

V New Yorku so pretekli konec tedna priredili tradicionalni dan telesnih poslikav, na katerem je letos sodelovalo 26 umetnikov, ti so poslikali 45 prostovoljcev, pripravljenih odvreči oblačila.

(Če vas moti golota, si spodnjega videoposnetka raje ne oglejte.)

"Poudarjamo svobodno izražanje in sprejemanje vseh ljudi, njihovih idej in teles," je za Reuters povedal Andy Golub, pobudnik dogodka, ki so ga letos priredili že osmo leto zaporedoma. Kot je dodal, so želeli letos proslaviti tudi ponovno prebujanje New Yorka po pandemiji koronavirusa.

Foto: Reuters

Slikanje po telesih modelov so izvedli v živo na enem od newyorških trgov, kjer so mimoidoči lahko spremljali potek nastajanja poslikav ter se s poslikanimi modeli tudi fotografirali.

Foto: Reuters

"Čudovito je, da lahko tukaj pokažemo svoj pravi jaz," je ob tem za Reuters dejal eden od sodelujočih modelov, "takšne nas je ustvaril bog in svojega telesa se ne bi smeli sramovati. Imamo le to kožo in to telo, ne moremo 'nositi' ničesar drugega."

