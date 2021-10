Poslikana telesa v ljubljanski Hiši iluzij #video

V ponedeljek so se na ljubljanskem Kongresnem trgu dogajale prav posebne iluzije. Ob peti obletnici Hiše iluzij, priljubljene ljubljanske atrakcije, so si lahko obiskovalci v živo ogledali slikanje na človeška telesa.

Modeli, ki jih je poslikal priznani mojster poslikav Leon Verdonik, so za en dan postali del razstave v Hiši iluzij, nato pa se podali tudi na sprehod po središču Ljubljane.

Hiša iluzij, ki je v začetku delovala pod imenom Muzej iluzij, se je v Ljubljani odprla jeseni leta 2016. V petih letih jih je obiskalo več kot 400 tisoč ljudi in postopoma so postali pomemben del zabavno-turistične ponudbe tako v Ljubljani kot širši okolici.

Ne (le) za turiste, ampak za domače občinstvo

Kot pravijo, so želeli postati "mesto za nova doživetja in uživanje s prijatelji, družino ali starimi starši". Osnovna zamisel je bila, da bi ponudili prostor, kjer so vsi dobrodošli in kjer ima vsak obiskovalec dovolj razlogov za zabavo in učenje. Medtem ko se podobni majhni muzeji velikokrat usmerjajo predvsem k turistom, so sami želeli postati muzej, ki ga bo sprejelo in vzelo za svojega tudi domače občinstvo.

