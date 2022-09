3 napake, zaradi katerih zakon privlačnosti ne deluje, kot bi želeli

Zakon privlačnosti je podoben zakonu gravitacije. Če vržete kamen v zrak, bo zakon gravitacije poskrbel, da bo kamen padel na tla. Če dan za dnem mislite in predvsem čutite, da vam v življenju nekaj manjka, bo zakon privlačnosti poskrbel, da boste več tega pomanjkanja tudi deležni. Vaše misli imajo torej čudežno moč. Vse, na kar se osredotočate, to tudi privlačite v svoje življenje. Vse, kar vidite okrog sebe danes, ste nekoč imeli v mislih, četudi nezavedno.

Če vas zanima formula za manifestiranje, če vas zanimajo praktični koraki, kako zakon privlačnosti uporabiti v svojo korist (ne da bi s tem škodili drugim), kako odpraviti blokade pri manifestaciji, smo za vas pripravili štiridnevno brezplačno delavnico z naslovom Zakon privlačnosti v AKCIJI – neverjetna moč misli.

Spoznali boste skrivnost tehnike Helen Hadsell, ki je z uporabo zakona privlačnosti zadela več kot pet tisoč dobitkov in nagrad v najrazličnejših nagradnih igrah, na loterijah in tekmovanjih. Znana je tudi kot legendarna "kraljica tekmovanja". Njena prva zmaga je bil izvenkrmni motor na tekmovanju, ki ga je sponzorirala Coca Cola. Nato je osvojila kolo za svojo hčerko, sledila so številna potovanja v Evropo, Disneyland in New York, vse do hiše, ki jo je dobila s tem, ko je premagala 1,5 milijona drugih tekmovalcev. Manifestiranje je začela po tem, ko je prebrala knjigo Normana Vincenta Pealea z naslovom Moč pozitivnega razmišljanja.

Metoda, ki jo je Helen Hadsell uporabila za manifestiranje, je bila zelo preprosta. Zakaj in predvsem kako je bila tako uspešna, da je zadela toliko dobitkov? Zakaj številni ljudje ne znajo uporabiti zakona privlačnosti v svojo korist? Zakaj tako veliko ljudem ne uspeva manifestirati v njihovo življenje tega, kar bi radi? Poglejmo si tri najpogostejše napake ...

Napaka št. 1: Nejasno izraženi cilji.

Veliko ljudi preprosto reče oz. si želi, da bi imeli več denarja. Zakon privlačnosti poskrbi, da dobijo npr. 1 evro več, vendar s tem niso zadovoljni. Globoko v sebi so želeli več, vendar ker niso dovolj jasno izrazili svoje želje (natančno, koliko več denarja želijo), so dobili, kar so zahtevali (več denarja), a niso dobili tega, kar so želeli. Podobno velja za partnerstvo. Ljudje si želijo partnerja, spoznajo čudovito osebo, s katero popijejo čaj ali kavo, potem pa gre ta oseba naprej. Dobijo, kar so želeli, vendar ne dobijo tega, kar so v resnici želeli. Enako je na vseh področjih v življenju.

Napaka št. 2: Negativno čustveno stanje.

Zakon privlačnosti deluje na podlagi čustvenega stanja, v katerem smo, oz. vibracije, ki jo oddajamo. Dobro čustveno stanje privlači v naše življenje več tega, kar si želimo. Slabo čustveno stanje oz. negativna vibracija deluje ravno nasprotno, saj zaradi nje dobite v svoje življenje več tega, česar si ne želite. Ko ljudje razmišljajo o želenem, velikokrat izhajajo iz občutka pomanjkanja, da nimajo dovolj, da niso dovolj vredni, da si ne zaslužijo. Posledica te vibracije oz. tega čustvenega stanja je, da ne dobijo tega, kar si želijo, temveč to, na kar se v negativnem čustvenem stanju (večino časa) osredotočajo.

Napaka št. 3: Napačna komunikacija z nezavednim umom.

Ljudje ne razumejo, kako sploh komunicirati z nezavednim umom, da lahko zakon privlačnosti aktivirajo v želeno smer. Zakon privlačnosti deluje 24 ur in sedem dni v tednu. Nekateri ljudje menijo, da je dovolj, če enkrat povedo na glas, kaj si želijo, pozabijo pa, da imajo na dan več kot 60 tisoč misli. Nezavedni um vse te misli spremlja in jih spreminja v občutke ter na koncu rezultate, ki jih dobivajo.

Če tudi vi delate katero od teh napak (ali celo vse tri) in v življenje večinoma privlačite to, česar ne želite, ste v tem trenutku na pravem mestu – čestitke! To je dokaz, da lahko tudi vam uspe manifestirati, kar si želite, zato se hitro prijavite na štiridnevno brezplačno delavnico, ki bo v celoti potekala preko spleta. Na delavnici boste izvedeli več o tem:

kako se lahko izognete trem najpogostejšim napakam pri manifestaciji,

kako poteka celoten proces manifestacije od misli do fizične realizacije,

kako lahko odpravite blokade in ovire pri manifestaciji,

kako izdelati načrt s konkretnimi koraki za uspešno manifestacijo,

kakšna je formula za hitro manifestacijo, ki jo je uporabila Helen Hadsell in številni drugi, ki v življenju dosegajo, kar si zares želijo.

