Novo pravilo oskarjev, ki je vse presenetilo

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti, ki vsako leto podeli oskarje, je uvedla pravilo, da morajo vsi člani akademije pred oddajo svojih glasov za dobitnike oskarjev pogledati vse nominirane filme. Ob tem je na družbenih omrežjih završalo in če povzamemo odzive, se vsi glasijo približno tako: "Ali tega do zdaj niso počeli?"

Odgovor? Ne nujno. Do zdaj so pravila članom akademije le priporočala, naj pogledajo vse filme in naj glasujejo le v kategorijah, za katere se čutijo dovolj kvalificirani oziroma informirani.

Foto: Guliverimage

V zadnjih letih je postajalo vse bolj očitno, da največ kipcev odnesejo filmi, ki si jih ogleda karseda veliko glasovalcev, v javnost pa so prišla tudi priznanja članov akademije, da jim pred oddajo glasu ni uspelo pogledati vseh nominiranih filmov, še posebej tistih daljših. Zdaj bodo morali potrditi, da so pogledali vse, ni pa jasno, kako bo akademija preverjala, ali so jih res.

Na podelitvi oskarjev, ki bo 15. marca 2026, bodo sicer uvedli tudi novo kategorijo – prvič bodo podelili oskarja za kasting, torej izbiro igralske zasedbe. V začetku aprila je sicer akademija napovedala tudi uvedbo oskarja za najboljše kaskaderje, ki pa ga bodo prvič podelili leta 2028.

