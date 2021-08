Brezskrbno v novo šolsko leto z vrhunskimi napravami Huawei

Oglasno sporočilo

Ne moremo zanikati, da veliko časa preživimo na napravah, na katerih se izobražujemo, opravljamo službene naloge in preživljamo trenutke prostega časa. Naprave ne obstajajo le zato, da olajšajo življenje, temveč tudi, da odkrivajo nove zanimivosti in nove strasti. Huawei se trudi izboljšati kakovost vašega življenja z inovativnimi pripomočki, s katerimi boste odkrivali svet pametnih življenjskih izkušenj.

Prihodnost je tu, a je polna izzivov. Ker nenehno opravljamo več opravil hkrati, bi morale biti tudi naše naprave sposobne večopravilnosti. Včasih je obvladovanje časa res zahtevno, saj tekom dneva težko opravimo vse, kar smo si zadali. Kljub temu pa lahko nekatere dejavnosti izvajamo hkrati.

Posebno pozornost Huawei v teh dneh namenja učencem, dijakom in študentom, da bi v šolsko leto polno izzivov vstopili s slogom. Pripravili so atraktivno ponudbo BACK TO SCHOOL, ki velja v prodajalnah Big Bang in na spletu. Pripravite se na začetek šole in izkoristite znižanja cen.

Naj takoj izpostavimo le nekaj odličnih primerov. Ob nakupu telefona P40 Lite v roza, polnočno modri ali smaragdno zeleni barvi prihranite. Vsi trije so na załogi v omejenih količinah po ceni 209,99 evra.

Poleg telefonov so v ponudbi tudi pametne ure Huawei po znižanih cenah Ob nakupu Watch Fit pametne ure prihranite kar četrtino.

Ljubitelji dobrega zvoka se boste razveselili znižanja cen slušalk FreeBuds 4i po ceni 69,99 evra, ne spreglejte pa tudi ugodnih nakupov tablic, monitorjev in prenosnih računalnikov.

Organizirajte se, da boste imeli več prostega časa

Tablični računalnik je odličen pripomoček za organizacijo časa in obveščanje o obveznostih z urnika. Še laže pa boste to počeli na pametnem telefonu Huawei P40 lite, ki ga odlikuje osupljiva zasnova, velika baterija in zmogljivi procesor Kirin 810.

Glavna kamera ločljivosti 48 milijonov svetlobnih pik podpira najnovejšo Huaweievo tehnologijo lepljenja v hitri seriji posnetih fotografij za doseganje neverjetnih barv, osemmilijonska kamera z ultra širokim objektivom pa ponuja kar 120-stopinjski vidni kot, zato je idealna za fotografiranje pokrajine, arhitekturnih znamenitosti ali večjih skupin ljudi.

Kamera za bližinsko fotografijo ima objektiv za fotografiranje predmetov, ki so oddaljeni samo štiri centimetre, kamera za beleženje podatkov o globini pa pomaga pri umetniškem učinku zamegljenega ozadja. Vrhunske zmogljivosti zaokrožuje baterija visoke kapacitete 4200 mAh, ki jo odlikuje certifikat nemškega podjetja TÜV Rheinland za rešitev hitrega polnjenja "SuperCharge". Ta baterijo do 70 odstotkov napolni v vsega 30 minutah.

Če se boste odločili za ta telefon, ga v akciji BACK TO SCHOOL dobite po znižani ceni 209,99 evra.

Glasba je za mlade po letih in po srcu izrednega pomena, zato vsak prosti trenutek preživijo ob njenem poslušanju. Kjerkoli in kadarkoli, zato se ne bi branili vrhunskih pravih brezžičnih stereo slušalk (TWS) z aktivnim dušenjem hrupa in izredno kakovostim zvokom.

V posebni BACK TO SCHOOL akciji vaš čakajo brezžične slušalke FreeBuds 4i po neverjetni ceni 69,99 evra.

Spremljate napredek telesne pripravljenosti in zdravje

Vse bolje razumemo uporabnost pametnih ur, še posebej njihove sposobnosti pri spremljanju telesne dejavnosti in zdravja.

Zdaj je pravi čas, da si umislite svojega pametnega kondicijskega trenerja, v omenjeni akciji BACK TO SCOOL pa so na voljo različni modeli, a vsi po zelo atraktivnih cenah. Pametne ure serije Huawei Watch GT 2 in Watch Fit. Poleg lepega videza in bogatih možnosti poosebljanja jih odlikujejo visoke zmogljivosti med beleženjem dejavnosti in zdravja.

Huawei torej tudi letos ni pozabil na učence, dijake in študente s prodajno akcijo BACK TO SCHOOL. V aktualni promociji vaš čakajo pametne naprave, ki vas bodo pospremile v uspešno šolsko leto. Ne zamudite enkratne priložnosti in začnite novo šolsko leto v stilu.

Ob koncu pa še tale informacija. Huawei danes uradno začenja prodajo vrhunskega tabličnega računalnika za delo in izobraževanje MatePad 11. Preverite ponudbe pri svojem operaterju.

Več informacij na: https://consumer.huawei.com/si/community/details/topicId_30048/

O podjetju Huawei Consumer BG

Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva, kar jih je uvrstilo na tretje mesto na svetu v pošiljanju mobilnih telefonov. V obtoku je že več kot dva milijona pametnih ur Watch GT in več kot deset milijonov telefonov serije P30, lani so po celem svetu razposlali več kot 200 milijonov izdelkov, Huawei pa se je uvrstil na drugo mesto v Evropi po številu patentnih prijav. V Sloveniji je zgolj lani Huawei uporabnikom dobavil 155 tisoč pametnih telefonov, njegov tržni delež na slovenskem trgu pa je bil v povprečju nad 30 odstotkov.

Šestnajst središč za raziskave in razvoj je ustanovljeno v Združenih državah Amerike, Nemčiji, Švedski, Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Huawei Bussines Group središče za potrošnike je ena izmed treh poslovnih enot Huaweia in pokriva pametne telefone, računalnike, tablične računalnike, storitve v oblaku ... Globalna mreža Huawei temelji na 30 let strokovnega znanja v telekomunikacijski industriji in je namenjena zagotavljanju najnovejših tehnoloških dosežkov potrošnikom okoli sveta.

Za več informacij prosim obiščite: consumer.huawei.com/si

