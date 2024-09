Želite mladosten videz? Potem uporabite to ličilo.

Se tudi vi sprašujete, kako na naraven način do mladostnega videza? Verjamemo, da se to vprašanje poraja v glavi marsikatere ženske. Pri tem si lahko pomagamo z ličili, a eno izmed teh še posebej izstopa. Če vas zanima, katero ličilo morate uporabiti, da bi dosegli mladosten videz kože, berite dalje.

Za mladosten videz bo poskrbelo rdečilo

Ličilo, ki ga pogosto zanemarimo pri vsakodnevni uporabi, ima pravzaprav izjemno moč pri ustvarjanju mladostnega videza kože. Že ob majhnem nanosu boste opazili razliko, zato ga vsekakor vključite v svojo rutino. Rdečilo posnema zardevanje kože, kar daje vtis živahnosti in mladostnosti. Mladostna koža je ponavadi prožnejša, z rahlim rožnatim ali celo rdečkastim pridihom na ličnicah, ki kaže na dobro prekrvavitev in vitalnost. Ključ do uspešnega ličenja z rdečilom pa je, da ga nanesemo premišljeno in zmerno. Bodite pozorni, da ne pretiravate, saj lahko hitro dosežete nasproten učinek.

Nasveti, ki vam bodo pomagali pri vključitvi rdečila v rutino ličenja

Izberite pravi odtenek

Prvi in najpomembnejši korak je izbira pravega odtenka, ki se bo prilegal vašemu tonu kože. Če je vaš ton kože svetlejši, izberite mehke rožnate in breskove barve, medtem ko lahko tisti s temnejšim tonom kože posežete po globljih odtenkih, kot so barva jagode ali rdečkasto rjava.

Tehnika nanosa ima ključno vlogo

Ličilo je treba nanesti na najvišjo točko ličnic in malo po nosu. Nanesite ga nežno in zabrišite, da boste ustvarili lep prehod med barvo kože in rdečilom. To bo poskrbelo za naraven in mladosten videz, ki bo poudaril obraz.

Poznamo različne teksture rdečil

Za naraven izgled so najprimernejša kremna rdečila, ki jih lahko lepo zabrišete v kožo. Kremno rdečilo lahko kombinirate tudi s suhim, kar bo bolj poudarilo videz in ga naredilo obstojnejšega.

Kaj pa ličilo, ki povzroči nasprotno od želenega?

Pri nanosu ličil se je treba vprašati tudi, kaj škodi želenemu videzu. Pogosto je to puder, vendar ne ker bi imel slab učinek, temveč ker ga marsikdo uporablja v prevelikih količinah. To je razlog, da je učinek ravno obraten od želenega. Sicer pa tanka plast pudra lepo poenoti kožo in pričara čudovit izgled.

Foto: Shutterstock

Kakšna je torej idealna kombinacija ličil za mladosten videz?

Ključ do mladostnega videza kože je uravnotežena uporaba ličil. Ob uporabi pudra bodite zmerni, nanesite ga zgolj tam, kjer je potrebno. Za konec nanesite še rdečilo, pri katerem prav tako ne pretiravajte. Verjetno poznate pregovor, ki še kako drži: "Manj je več."

