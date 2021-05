Zastonj obleka za razgovor, vendar na žalost ne v Sloveniji

Številni pred razgovorom za službo veliko časa namenijo razmišljanju, kakšno obleko bodo izbrali, da bodo naredili vtis in se hkrati ujeli z organizacijo, kamor so se prijavili za službo.

Švedsko modno podjetje H&M je v Veliki Britaniji po epidemiji, ko je veliko ljudi izgubilo službe in so zdaj v iskanju nove, tako začelo ponujati brezplačno izposojo obleke za 24 ur, da razbremenijo in zmanjšajo pritisk na izbiro, ob tem pa pomagajo, da obleke ne bi kupovali le za enkraten dogodek, saj so te namenjene večkratni uporabi.

"Raziskave kažejo, da delodajalec potrebuje manj kot eno sekundo, da presodi vaše sposobnosti glede na vaš videz," pravi Sam Knight, vodja operacij H&M Experience Operations. Na voljo je le ena kombinacija, in sicer temnomodra obleka, bela srajca, mornarsko modra kravato in rdeč robček.

Del kampanje za uporabo recikliranih in trajnostnih materialov

Dostava obleke je brezplačna, prav tako vračilo, podjetje pa poskrbi tudi za čiščenje, preden je obleka pripravljena za novega uporabnika. "Rezervirajo obleko. Mi ti jo dostavimo. Zažgeš na razgovoru. Vrneš obleko. Naloga opravljena," so zapisali.

Kampanja je del usmeritve švedskega podjetja k uporabi le recikliranih oziroma trajnostnih materialov do leta 2030, saj je na njih v preteklosti letelo veliko kritik zaradi hitre in poceni mode, ki pomeni veliko težavo pri onesnaževanju okolja.

Pred dvema letoma so tako v domačem Stockholmu preizkusno začeli izposojati tudi obleke, po vsem svetu pa imajo reciklirno postajo, kamor lahko vsak prinese odslužena ali uničena oblačila, ne glede na to, katere znamke so.