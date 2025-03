Za najboljšo nakupovalno izkušnjo preklopite na TV NAKUPE

Si želite nekaj novega, lepega, privlačnega zase ali svoj dom, pa se vam ne ljubi v dolge iskalne pohode in nakupe po fizičnih trgovinah ali nepreglednih spletnih straneh? Tukaj je nekaj popolnoma svežega za vas – prodaja v živo na televiziji TV NAKUPI v slovenskem jeziku, povezana tudi s spletno stranjo, kjer lahko hitro in enostavno najdete to, kar potrebujete – zase ali za svoj dom.

Foto: TV-NAKUPI D.O.O.

Prav tvnakupi.si – spletna stran in televizijski program TV NAKUPI – prinašajo najbolj zanimivo in praktično nakupovalno izkušnjo v Sloveniji. Vsak dan lahko spremljate oddaje v živo, kjer so predstavljeni unikatni izdelki za dom in kakovostna modna oblačila. Vse izdelke lahko hitro in varno naročite – tako v programu v živo, del ponudbe pa je na voljo tudi na spletni strani www.tvnakupi.si.

Odkrijte še vi interaktivno nakupovalno izkušnjo, ki ji zaupa že več kot 15 tisoč Slovencev!

Zakaj izbrati tvnakupi.si?

Nakupovanje na tvnakupi.si združuje udobje spletnega nakupovanja s prednostmi spremljanja programa v živo, kjer so predstavljeni najnovejši modni trendi, voditeljice pa vse modne kose predstavljajo na zelo zanimiv in razumljiv način. Na spletni strani lahko izbirate med pestro ponudbo izdelkov – od modnih oblačil z italijanskim pridihom in evropsko kakovostjo do inovativnih dodatkov za dom, ki izboljšajo vaše življenje.

Posebnost TV Nakupov je prav njihov unikaten televizijski program, ki vsak dan ponuja dve pestri in živahni oddaji, ki se predvajata v živo:

Trendovska moda Kapsula: Vsak dan od 14.00 do 14.30 je na sporedu polurna oddaja, namenjena vsem mladim po duši. Predstavljeni kosi so unikatni in na voljo v omejenih količinah, kar zagotavlja, da boste s svojim stilom izstopali. Ponudbo lahko preverite tudi na njihovi spletni strani.

Foto: TV-NAKUPI D.O.O.

Italijanska moda: Od 14.30 dalje vas tri ure dolga oddaja, snemana v živo, popelje v svet italijanskega stila in kakovosti. Ob koncih tedna si lahko oddajo ogledate že od 10. ure zjutraj. Ekskluzivna ponudba italijanskih oblačil s kakovostjo in eleganco je prilagojena različnim postavam in željam. V oddajo lahko pokličete in voditeljice, ki v živo predstavljajo zanimive kose oblačil, vprašate o velikosti, barvi, materialu.

Foto: TV-NAKUPI D.O.O.

Kje lahko spremljate oddaje v živo?

Foto: TV-NAKUPI D.O.O.

Italijanska eleganca in rešitve za dom

Italijanska moda na tvnakupi.si ponuja vrhunske kose praviloma italijanskega izvora. Izbira je prilagojena vsem starostim in postavam s poudarkom na kakovosti in udobju, ki zagotavljata zadovoljstvo prav vsakega kupca.

Foto: TV-NAKUPI D.O.O.

Poleg modne ponudbe pa boste odkrili tudi izdelke znamke Caprisan, ki prinašajo praktične in cenovno ugodne rešitve za dom. Caprisan je mlada slovenska blagovna znamka, zavezana cilju, da po pristopnih cenah prinese udobje v vaš dom. Med ponudbo najdete vzglavnike, nadvložke, prešite odeje, dekorativne odeje, brisače, kuhinjske krpe, posodo in še več. Ti izdelki so zasnovani tako, da izboljšajo kakovost vašega bivanja in vnesejo dodatno udobje v vaš dom. Obiščite spletno stran in spoznajte Caprisan izdelke.

Kaj dela TV Nakupe posebne?

Interaktivno nakupovanje: Oddaje v živo omogočajo neposredno komunikacijo z ekipo v studiu. Pokličite in v studiu vam bodo takoj preverili zalogo, velikost ali barvo izdelkov.

Oddaje v živo omogočajo neposredno komunikacijo z ekipo v studiu. Pokličite in v studiu vam bodo takoj preverili zalogo, velikost ali barvo izdelkov. Ekskluzivna ponudba: Vsak dan so na voljo novi izdelki v omejenih količinah, zato so vaši nakupi zares edinstveni.

Vsak dan so na voljo novi izdelki v omejenih količinah, zato so vaši nakupi zares edinstveni. Unikatni izdelki za dom: Estetski in funkcionalni dodatki za dom, ki izboljšajo kakovost življenja.

Estetski in funkcionalni dodatki za dom, ki izboljšajo kakovost življenja. Privlačne cene: Kakovostni izdelki po dostopnih cenah.

Kakovostni izdelki po dostopnih cenah. Zanesljiva dostava: Naročila so praviloma dostavljena na dom v manj kot treh dneh.

Naročila so praviloma dostavljena na dom v manj kot treh dneh. Nagrade za zvestobo: Zvesti kupci so nagrajeni s posebnimi ugodnostmi, ekskluzivnimi akcijami in nagradnimi igrami.

Prepustite se udobju nakupovanja In preostane vam samo še da preklopite na TV Nakupe ter doživite popolnoma novo nakupovalno izkušnjo! Ne pozabite – vsak dan od 14. ure dalje, ob vikendih pa že od 10. ure zjutraj. Prepustite se navdihu in uživajte v nakupovalni izkušnji, ki prinaša varno, zabavno in predvsem udobno nakupovanje kar iz vašega doma!

Naročnik oglasnega sporočila je TV-NAKUPI, D. O. O.