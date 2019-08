Z modno revijo sredi Zagorja hoče spremeniti svet potrošništva #foto

Mladi oblikovalec David Bacali hoče, da svet pozabi na hitro modo in začne razmišljati o "počasni modi", ki podpira mala obrtniška podjetja, trajnostne principe in lokalno izdelavo. Tega se je lotil kar v domačem Zagorju, kjer je že drugo leto zapored organiziral projekt Made in Zagorje.

David Bacali je slovenski modni oblikovalec, ki poskuša stvari spremeniti na bolje. Kako močno hitra moda škodi Zemlji, vemo že nekaj časa, a David si želi s posebnim projektom dejansko vplivati na mišljenje ljudi in na njihove nakupovalne navade.

Zato je že drugo leto zapored organiziral projekt Made in Zagorje, ki je nastal v času množičnega potrošništva, ko vsi brezglavo hitimo skozi gneče in vsakdan, razlaga David. "Medtem pa so se v nekaterih domovih, službenih prostorih in skrivnih kotičkih osnovala mala obrtniška podjetja, ki z izdelavo in oblikovanjem lastnih produktov zagovarjajo trajnostne principe, lokalno izdelavo, transparenten proces in termin 'slow fashion' (počasna moda, op. p.)."

Foto: Yeremie Pierre Noir

Foto: Yeremie Pierre Noir

Foto: Yeremie Pierre Noir

Počasna moda, dopolnjena s kosi premoga

Potem ko je David projekt lani predstavil v avli Kulturnega centra - Delavskega doma Zagorje in ugotovil, da je zanimanje zelo veliko, ga je letos prestavil v dnevno sobo Zagorja - na mestno ploščad. K drugi ediciji je povabil še enega oblikovalca, Davida Kneza, ki ustvarja pod znamko InDavidual, sam pa je predstavil posebno kolekcijo, ki so jo dopolnjevali kosi iz premoga.

Kolekcijo je poimenoval Čez sto milijonov let, s katero nakazuje, da je narava vzdržljiva in močna ter da bo zdržala pritiske človeka. "Kosi kažejo na neskončnost, neminljivost narave, ki bo kljub vsem človeškim posegom vedno znala pozdraviti samo sebe. Seveda čez čas. Tako kot se dogaja v pragozdu. Kolekcija govori o minljivosti nas, ljudi, kot malih koščkov v neskončni sestavljanki matere narave."

Prav zato je v kolekcijo vključil tudi trajnostno zasnovan nakit iz premoga Marjete Hribar, saj premog apelira na bolj zdrav odnos do mode in oblačenja.

David je z drugo revijo projekta Made in Zagorje zelo zadovoljen, saj si je dogodek ogledalo več generacij. Nekateri zgolj iz radovednosti, drugi pa "resnično zaradi tega, da pogledajo kolekcije", je dodal.

