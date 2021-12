Velik korak v modni industriji: revija Elle ukinja živalsko krzno

Revija Elle bo postala prva velika publikacija, ki bo v vseh izdajah po svetu prenehala uporabljati krzno. "S to potezo želimo negovati bolj humano modno industrijo," so povedali njeni predstavniki.

Pri reviji so se za ukinitev krzna odločili, ker to ni več v skladu z njihovimi vrednotami in tudi ne z načeli njihovih bralcev. "To je res odlična priložnost za povečanje ozaveščenosti o dobrem počutju živali, krepitev povpraševanja po trajnostnih alternativah in spodbujanje k bolj humani modni industriji," je povedala mednarodna direktorica revije Elle Valeria Bessolo Llopiz.

Veliko modnih znamk se je krznu popolnoma odreklo. Foto: Reuters

Krznarska industrija je v zatonu

Vsaka od 45 svetovnih izdaj je podpisala listino, v kateri se vse odpovedujejo objavljanju vsebin, ki promovirajo živalsko krzno. To velja za njihove tiskane in spletne medije ter družbena omrežja. "Zdi se, da je krzno zastarelo in ni več modno, zlasti za generacijo Z, ki je zlata tarča modne in luksuzne industrije," pravi Bessolo Llopizova.

Pobudi prikimava tudi modna in lepotna urednica slovenske izdaje, Petra Windschnurer. "Mislim, da je krznarska industrija v zatonu. Veliko znamk se ji je odreklo, ker je zelo težko slediti, ali je krzno pridobljeno na etičen način. Da se izognejo škandalom, se krznu zato blagovne znamke raje v celoti odpovejo."

A tudi njegova alternativa − umetno krzno − je z vidika ekologije zelo neprimerno, razloži. "Če umetno krzno umivaš, gre v vodo ogromno mikroplastike." Sama svetuje, da se zato krznu nasploh raje izognimo.

Umetno krzno mora biti zelo dobro izdelano, da je videti kot pravo. Foto: Reuters

Slovenke velike ljubiteljice krzna

Opaža, da smo Slovenke velike ljubiteljice krzna, večinoma umetnega. "Kar veliko nosijo krznene brezrokavnike, bunde s krznenimi obrobami, pred leti je recimo vsaka druga imela na torbici obešen krznen obesek, ker je to bilo takrat moderno," razlaga Windschnurerjeva in doda, da je krzno skozi desetletja izgubilo svojo prvotno funkcijo.

Naše babice so se proti mrazu borile s težkimi in toplimi krznenimi plašči. Foto: Reuters

"Pravo krzno je nekoč opravljalo pomembno nalogo − v zimskih mesecih nas je grelo. Danes pa se s krznom bolj kot ne modno šopiriš."

Odločitev za ukinitev krzna pri reviji Elle je pozdravila tudi organizacija za pravice živali PETA. "Leta protestiranja in prepričevanja javnosti, da naj ljudje ne nosijo pravega krzna, se obrestujejo. Slavne osebnosti, vrhunski oblikovalci in celo kraljica Elizabeta II. so se odpovedali krznu. Zdaj se jim je pridružila tudi revija Elle," je povedal njihova izvršna podpredsednica Tracy Reiman.

