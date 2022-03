Udobna kolekcija za razigrane pomladne dni

Za pregovorno muhasto pomladno vreme je značilna hitra spremenljivost. Razlika med najnižjo in najvišjo temperaturo je lahko tudi do 20 stopinj Celzija ali celo več. Sebe in svoje otroke moramo zato primerno obleči, da nas v hladnih jutrih ne bo zeblo ter da nam ob sončnih dnevih popoldne ne bo prevroče. Poiskali smo nekaj koristnih nasvetov za pomladno kolekcijo, ki ne bo le primerna vremenu, pač pa bo tudi udobna, moderna in primerna za razigrano raziskovanje sveta. In kam se odpraviti, ko boste primerno oblečeni? Tudi to smo raziskali.

Življenje ni črno-belo, pluje med različnimi odtenki, ki jih ustvarja prelivanje obeh barv. Odgovor se vedno skriva med plastmi. To velja tudi za pravila spomladanska oblačenja. Večplastno oblačenje nam omogoča, da sproti slačimo posamezne plasti oblačil in se tako prilagajamo temperaturi okoli nas. Priporočljivo je, da oblečete majico s kratkimi rokavi, čeznjo majico z dolgimi, pulover in lahko ter udobno jakno, v kateri boste videti urejeno, a vam bo hkrati omogočala lahkotno gibanje.

Pomladanske jakne so moderne, primerne za muhasto in deževno vreme, hkrati pa so udobne in zato nadvse primerne za dejavnosti na prostem. Otroško razigrane barvne jakne se jih bodo razveselili najmlajši, medtem ko so jakne zemeljskih barv še posebej priročne za vse družinske vragolije v naravi ter preproste za čiščenje.

Večplastno oblačenje pa je primerna rešitev le, če boste lahko oblačila, ki jih boste slekli, sproti pospravili. Ko se potepate po mestu ali naravi, zna biti sila neprijetno, če na vročem pomladnem soncu v roki nosite svoja in še otrokova odvečna oblačila. Zato imejte s seboj vedno večjo torbico, v katero boste brez težav shranili jakno in pulover. Pomladanske jakne lahko preprosto zložite v svojo torbico, kjer vam ne bodo zavzele veliko prostora.

Ne glede na datum na koledarju bodite pozorni na dnevno vremensko napoved. Dokler so jutranje temperature še vedno pod nič stopinj Celzija ali le malo nad nič, otroku zjutraj oblecite tudi kapo in šal. Popoldne vam ti manjši dodatki ne bodo vzeli veliko prostora v torbici, medtem ko bodo v hladnih dopoldnevih vašega malčka prijetno pogreli.

Čeprav zna biti že zgodaj spomladi vreme primerno za kratke rokave, je vseeno priporočljivo, da zjutraj oblečete dolge hlače, saj vas utegne sicer zebsti. Primerna izbira so kavbojke. Te vas bodo grele v hladnem vremenu in hladile v toplem.

Pomladno vreme močno vpliva na količino časa, ki ga preživimo na prostem, zato je temu treba prilagoditi tudi obutev. Danes so na voljo najrazličnejši slogi športnih copat, ki nam lahko zagotavljajo eleganco in udobje lahkotnega in hitrega gibanja v popoldanskih urah na otroškem igrišču ali celo kolesu. Izberite take, ki bodo dovolj zračni, da se vam jih ne bo mudilo preobuti in boste lahko v njih brez težav zdržali tudi cel dan.

Ideje za spomladanske družinske dejavnosti na prostem

Podobno kot spomladanske cvetlice z vse toplejšim vremenom pokukajo na plan, tudi ljudje s prihodom pomladi vse več prostega časa preživimo zunaj, pod toplim dotikom sončnih žarkov. Družine se vse več zadržujejo v parkih, na otroških igriščih ter sprehodih v naravi. Otroci radi preživljajo čas na prostem, če le najdemo zabavne dejavnosti, ki bodo pritegnile njihovo pozornost. Zakaj ne bi tega združili še s poučnim izletom, na katerem se bodo otroci naučili nečesa novega, starši pa se bomo ob tem še razgibali?

Na različnih lokacijah po Sloveniji najdemo pravljično obarvane poti, prilagojene in pripravljene posebej za družine z majhnimi otroki. Zavod Škrateljc na primer družinam omogoča kar osem pravljičnih poti. Raziščite jih skupaj z otroki. Začnite pri tisti, ki je vam najbližje. Ne pozabite se ob tem primerno obleči. Udobna spomladanska jakna je vsekakor tisti kos oblačila, brez katerega se ne smete odpraviti od doma.

V neposredni bližini prestolnice se nahaja tudi Polhov doživljajski park, ki vas bo skupaj z otroki popeljal skozi gozdiček mimo zabavnih in poučnih postojank, na katerih boste spoznali tudi nekaj osnov o čebelarstvu. V Bohinju pa na vas čaka Zlatorogova krožna pravljična pot, ki je dolga dva kilometra. Po njej se lahko sprehodite v eni uri, lahko pa se zadržite tudi cel dan. V tem primeru ne pozabite na malico, če bodo tla ravno prav suha, si lahko privoščite tudi piknik. Na celodnevnih poteh v naravi potrebujete pomladna in udobna oblačila, vsekakor je zaradi muhastega vremena vedno dobrodošla jakna, ki vas bo zaščitila tako pred dežjem kot tudi vetrom.