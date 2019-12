Tudi vi podpirate ta "najslabši primer hitre mode"? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Decembra so poleg lučk, božičnih dreves in kuhanega vina močno priljubljeni tudi božični puloverji. Čeprav jih uporabniki nosijo z veseljem, se ne zavedajo, kako močno z njimi škodujejo okolju.

V prvi vrsti so božični puloverji problematični zaradi plastike, ki jo vsebujejo. Nedavne analize britanske okoljevarstvene organizacije Hubbub so namreč pokazale, da je približno 95 odstotkov puloverjev na trgu delno ali povsem narejenih iz plastike.

V Veliki Britaniji je denimo večina takšnih puloverjev iz tudi pri nas priljubljenih trgovin Topshop in Primark. Tega, da božični puloverji vsebujejo plastiko, se, glede na rezultate, zaveda okrog 29 odstotkov potrošnikov.

"Najslabši primer hitre mode", saj mnogi vsako leto kupijo novega

Ne samo zaradi plastike, tudi zaradi potrošnje so božični puloverji "najslabši primer hitre mode", saj eden od treh odraslih pod 35 letom vsako leto kupi novega, dva od petih puloverjev pa sta nošena samo enkrat.

Pri Hubbubu zato pozivajo ljudi, naj ne kupujejo več novih, ampak se letošnje misije božični pulover lotijo drugače:

Preverite, kaj že imate doma. Če že imate božični pulover, ga nosite tudi letos in naslednja leta, če pa vam ni več všeč, ga podarite.

Organizirajte t. i. swap zabavo božičnih puloverjev. S sodelavci ali prijatelji pripravite zabavo zamenjave, kjer si lahko izmenjate božične puloverje. Tako lahko dobite novega od nekoga, ki mu ni več všeč, vam pa je.

Izdelajte ga sami. Uporabite starejši, osnoven pulover, in ga nadgradite s cofi, bleščicami in barvami. Navdih poiščite na Pinterestu ali YouTubu.

Kupite iz druge roke. Če ne poznate nobene trgovine iz druge roke, ki bi vam bila všeč, pobrskajte na spletu. Obstaja že kar nekaj spletnih vintage trgovin, kjer boste zagotovo našli svoj novi stari najljubši božični pulover.

Puloverji za vse življenje, in ne samo za božič

"Nočemo, da bi ljudje prenehali nositi te puloverje in se imeli lepo za božič, a obstaja veliko načinov, kako doseči to, ne da bi kupili novega," je povedala Sarah Divall iz Hubbuba in dodala, da bo vsak, ki bo upošteval njihove napotke, za okolje naredil veliko.

Hitra moda predstavlja veliko grožnjo naravi in okolju in božični puloverji zelo prispevajo k temu, saj vsebujejo veliko plastike.

Zato spodbujajo ljudi, naj kupijo kakšnega iz druge roke, ponosijo starega in si zapomnijo, "da so ti puloverji za vse življenje, in ne samo za božič".

