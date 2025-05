Poletje tudi letos s seboj prinaša trend, ki smo ga poznali že leta nazaj – rute! Gre za brezčasen modni dodatek, ki vsaki kombinaciji doda pridih elegance in hkrati kanček igrive dramatičnosti. Nosite jih lahko na glavi kot pokrivalo, zavezane okoli vratu, kot pas ali pa jih preprosto ovijete okoli ročaja svoje najljubše torbice. Možnosti je neskončno, ključno pa je, da izberete pravo barvo in vzorec. V nadaljevanju razkrivamo, katere bodo letos najbolj priljubljene.

Foto: Shutterstock

Enobarvne rute

Minimalistične, a zelo vpadljive. Enobarvne rute v močnih barvah, kot so kobaltno modra, živo oranžna ali limonino rumena so odlična izbira za vse, ki želijo stajlingu dodati barvni poudarek brez vzorca. Nosijo se predvsem v enobarvnih kombinacijah ali kot kontrastni detajl na nevtralni podlagi.

Rute s pikami

Pike se vračajo kot igriv retro trend, ki ne gre nikoli iz mode. Klasična kombinacija črne in bele daje pridih elegantnosti, medtem ko večje, barvite pike poskrbijo za mladosten videz. Popolne so za stajlinge v stilu 60. let ali pa kot kontrast sodobnim krojem.

Rute z živalskim potiskom

Leopard, zebra ali kačji vzorec, živalski potiski so letos ponovno v ospredju. Rute z njimi delujejo drzno in samozavestno. Zelo lepo se podajo na preproste videze, kjer lahko z enim samim dodatkom dvignete celoten videz na višjo raven.

Vzorčaste rute

Geometrijski motivi, cvetlice ali abstraktni vzorci so tisti, ki jih bomo letos še kako pogosto videvali. Takšne rute so kot umetniško delo, ki ga lahko nosite na glavi ali vratu. Popolne so za bohemsko navdihnjene kombinacije ali za modne ljubiteljice, ki se ne bojijo izstopati.

