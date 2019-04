Top ideje za spomladansko osvežitev modne garderobe

Foto: By Byblos in Kristjan Kovač

Ko pride pomlad, je čas, da pospravimo svoje omare, oddamo oblačila, ki jih ne nosimo več ali niso več v modi, in naredimo prostor za nova, modna oblačila . Pomlad je čas za kreativnost in osvežitev. V prispevku pišemo o trendih, ki bodo to pomlad in poletje precej vplivali na naše garderobe.

Foto: By Byblos

Živimo v obdobju, ko moda nima omejitev. Prisotnih je tako veliko različnih stilov in trendov kot le redko prej. Če je kaj demokratičnega na tej zemeljski obli, potem je to gotovo moda.

Resda je tudi v modnem svetu nekaj osnovnih zakonitosti, ki velevajo, kako in za kaj se določen kos nosi, pa vendarle lahko mnogi v modi najdejo svoje zatočišče. Na splošno gledano ima ravno pri modi vsak pravico, da izraža svoj lasten jaz, kreativnost in edinstvenost, ki mu je ne more vzeti nihče.

Modne navdihe lahko odkrivamo na različne načine. Tako ali drugače jih razkriva ulica, pa družbena omrežja, kjer pa v poplavi različne vsebine včasih težko ločimo zrno od plev.

V trgovini Ikona na Mestnem trgu 24, v središču slovenske prestolnice, teh dvomov vsekakor ne boste imeli. V hiši s konceptom lepote, mode in umetnosti, kjer se prepletajo ekskluzivne modne znamke in očarljivi parfumi, boste gotovo našli vir navdiha za svež vstop v toplejši del leta. V obdobje, ko so dnevi vse daljši in ko lahko v dobri družbi kramljamo dolgo v noč.

Trgovina Ikona ponuja raznoliko ponudbo izbranih blagovnih znamk, med katerimi so Religion, Nicce, Moschino, Kontatto, Chiara Ferragni, Apepazza, Emporio Armani, po novem pa tudi znamka oblačil in obutve By Byblos, ki črpa navdih iz urbane elegance in obdobja 80. let.

Foto: By Byblos

Je že tako, da se moramo včasih vrniti h koreninam, da se lahko nato s polno paro poženemo dalje. Znamka Byblos je največjo slavo doživela v 80. leta prejšnjega tisočletja, ko je zanjo oblikoval sam Gianni Versace. To je bilo v obdobju, preden je Versace postal svetovno znan in preden je oblikoval svojo istoimensko znamko. Njena najnovejša različica, torej By Bylos pa je luč seta ugledala šele to sezono. Gre za čisto novo znamko, ki je uspela ohraniti prvotni DNK "mother" znamke in hkrati obdržala sodobni dizajn - vse v sklopu dostopnejših cen, pri čemer pa kakovost ne trpi.

Znamko ByByblos zaznamujejo: harmonija komplementarnih barv, živobarvni poudarki, sodobni tehnični materiali, kontrasti v materialih, zanimiva in metropolitanska mešanica vizualnih vplivov.

Kaj bo zaznamovalo letošnje leto?

Vsako modno leto ima svoj čar. Vsako leto se vrnemo v neko obdobje in vsako leto določene malenkosti dodamo. Letos bi izpostavili naslednje: kreativni potiski, grafike, živobarvni poudarki, cvetlični in živalski vzorci, perje, pentlje, resnice, kontrasti v materialih, neonski odtenki, dvobarvne obleke, mrežasta oblačila, kratke hlače za kolesarjenje, hlače na zvon, združevanje nezdružljivega, barvite superge s platformo, stil osemdesetih, harmonija komplementarnih barvnih nasprotij …

To so gotovo nekateri izmed trendov, ki se bodo letos pojavljali tako na modnih brveh kot tudi ulicah urbanih središč. Številni izmed zapisanih so bili prisotni že lani, a tudi letos se ne umikajo nikamor.

Tudi letos bo ohlapno nadomestilo oprijeto. "Over-size" modeli in širši kroji bodo zaznamovali letošnje leto tako pri moških kot pri ženskah. Tako pri vsakdanjih in večernih različici kot tudi pri bolj poslovnem videzu.

Če so bile bleščice včasih rezervirane za konec leta in silvestrovo, dandanes vsekakor ni tako. Bleščicami lahko nosimo vse leto. Stajling vključuje tudi cvetlične vzorce, ki se zdaj ponavljajo že nekaj sezon.

Oprava je primerna za toplejše, pomladne večerne priložnostni. Nahrbtniki se sicer lahko dandanes nosijo tudi ob bolj poslovnih dogodkih. Jasno, odvisno od tega, kako ga kombiniramo. Pri bolj poslovnih opravah nahrbtnik celoten videz malce omehča in razbije rutino.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

2. Črno-bela kombinacija ohlapnega blazerja in hlač

Klasični blazer v črno-beli barvni kombinaciji. Omenili smo že, da bodo letos priljubljeni širši kroji, tako pri moških kot tudi pri ženskah. Blazer popestrijo dvojno zapenjanje, ki se ravno tako vrača, in prikrojena, poudarjena ramena. Blazer je modno nositi brez srajce, bluze ali majice. Za kakšen sestanek oziroma bolj poslovno priložnosti je seveda priporočljiva bluza. Balerinke s prosojnim delom so v tem trenutku prav tako zelo priljubljene.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Neonska barva in neonski vzorci bodo zaznamovali letošnjo pomlad in letošnje poletje. Neonske barve so bile nekoč zaščitni znak rejverskih zabavah, danes pa so ljubljenke največjih modnih velikanov.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

"Hipijevska" oprava daje pridih 70. let. Morda bo treba počakati še kakšno sezono, da se bodo zvonaste hlače ponovno popolnoma uveljavile. Črtasti poudarki in motiv zvezde na srajci dajo urbanim supergam s platformo zanimivo podobo.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7