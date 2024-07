To so najbolj priljubljene vonjave letošnjega poletja

Letošnje poletje prinaša sveže in navdihujoče trende v svetu parfumov, ki jih določajo raznolike esence in dišave. Pestra paleta, ki je letos na izbiro, ponuja dišavo za čisto vsakega. V nadaljevanju vam razkrijemo, katere vonjave so letos poleti priljubljene.

Vonjave citrusov

Citrusni vonji ostajajo klasična izbira za poletne dni, vendar letos prihajajo v novi, bolj dolgotrajni in intenzivni različici. Osvežujoči vonji limone, bergamotke in pomaranče prinašajo energijo in živahnost, idealni so za poletne dni in večere, podali pa se bodo na vsak stajling.

Citrusi Foto: Shutterstock

Dišave s pridihom sončnih žarkov

Parfumi, navdihnjeni z esencami sončnih žarkov, so letos izjemno priljubljeni. Te dišave pogosto vključujejo note morske soli, ki ustvarjajo občutek poletne toplote in svežine. Kombinacija z nežnimi cvetličnimi notami dodaja globino in čutnost. V nekaterih pa se najdejo tudi kombinacije breskve, kokosa in ananasa.

Sonce Foto: Shutterstock

Sveži zeleni vonji

Naravni in zeliščni vonji, kot sta korenje in pesa, so tudi letos v ospredju. Ti dišavi prinašata svežino narave. To je brez dvoma odlična izbira za vse ljubitelje bolj nežnih vonjev, ki kljub temu nudijo dolgotrajno zadovoljstvo.

Korenje Foto: Shutterstock

Vonjave tropskih sadežev

Še vedno zelo priljubljeni so parfumi z vonji tropskega sadja, kot so mango, ananas in sveže breskve. Ti vonji vzbujajo občutek poletnega uživanja, zato so odlična izbira za sproščene poletne dni.

Tropski sadeži Foto: Shutterstock

Morski vonji, ki bodo popeljali na obalo

Vonji, ki nas popeljejo na obalo s svojim svežim morskim vetrom, so nepogrešljivi za poletno sezono. Note soli, alg in svežega zraka ustvarjajo svežino, ki je na plaži še kako izrazita.

Morje Foto: Shutterstock

Kremasti in mlečni vonji

Topli in udobni vonji, ki spominjajo na kreme in mlečne napitke, so idealni za večerne dogodivščine. Ti parfumi so izjemno prijetni in se odlično prilagajajo vsem priložnostim, kjer želite izžarevati toplino in eleganco. Ta izbira je primerna predvsem za tiste, ki obožujejo sladke dišave.

Kremni sladoled Foto: Shutterstock

Lesni vonji so večna klasika

Prefinjeni in elegantni vonji lesa so klasična izbira za tiste, ki iščejo parfum z globino in dolgotrajnostjo. Ti vonji dodajo prefinjenost in eleganco, idealni so za večerne zmenke in posebne priložnosti. Ta priljubljena dišava pa je primerna tudi za prostore vašega doma.

Les Foto: Shutterstock

Preberite še: