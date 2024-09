Ta sredozemska rastlina nosi skrivnost mladosti #nagradnaigra

Poletje se je poslovilo, z njim pa tudi vroči dnevi in sproščujoči trenutki na soncu. Vendar pa se ob koncu tega letnega časa pogosto zavedamo, da so sončni žarki, slana morska voda in klor iz bazenov pustili sledi na naši koži. Zdaj je pravi čas, da svoji koži povrnete sijaj ter jih pripravite na prihajajočo jesen. Pri tem vam lahko pomaga znana francoska znamka L'Occitane, katere anti-aging kolekcije za obraz vsebujejo učinkovine sredozemske rastline, ki v sebi nosi skrivnost mladostnega videza. Trem bralcem Siol.net, ki boste sodelovali v spodnji nagradni igri, podarjamo Spoznavni komplet izdelkov Immortelle.

Foto: L'Occitane

Koža po poletni izpostavljenosti soncu potrebuje posebno nego

Koža je v poletnih mesecih najbolj izpostavljena škodljivim vplivom, ki lahko povzročijo različne težave, kot so pigmentni madeži, izsušena koža, neenakomerna polt in celo prezgodnje staranje.

Foto: L'Occitane

Skrb za kožo je nekaj, na kar je treba misliti vsak dan v letu, ne le po koncu poletja. Poiskali smo nekaj preprostih nasvetov, ki vam bodo pomagali ohranjati kožo svežo in sijočo tudi po poletni izpostavljenosti sicer škodljivim sončnim žarkom.

Osnova se začne pri hidrataciji. Da bi bila koža sijoča, mora biti ustrezno navlažena. Navlaženost pa se vedno začne od znotraj. Zato dnevno popijte dovolj vode ali nesladkanih sadnih in zeliščnih čajev. Pri tem vam bo pomagalo tudi redno uživanje svežega sadja in zelenjave.

Foto: L'Occitane A sadovi narave niso zgolj za v usta. Sadje in zelenjavo lahko uporabite tudi za domače lepotne pripravke. Na primer, rezine kumar lahko nanesete na obraz za osvežujoč počitek, ki bo pomagal pri zmanjšanju zabuhlosti in osvežitvi kože.

Sredozemska rastlina, ki nosi skrivnost mladostnega videza

Skrivnost večne lepote pa pozna tudi rastlina immortelle. Njeno ime namreč v slovenskem jeziku pomeni nesmrtnost, saj cvetovi immortelle nikoli ne ovenijo, tudi po tem ne, ko jih požanjejo. Zato se pogosto povezuje s trajnostjo in odpornostjo.

Ta sredozemska rastlina je izjemno odporna proti težkim vremenskim razmeram, prenese lahko celo dolga sušna obdobja, visoke temperature, uspešno pa kljubuje tudi mrazu. K njeni dolgi življenjski dobi, ki lahko znaša tudi deset let, pomembno prispeva tudi koreninski sistem, ki se samodejno regenerira.

Foto: L'Occitane

V njenem koreninskem sistemu se skriva koncentracija nerilacetata – molekule, ki deluje pomlajevalno. Pri L'Occitane pa so njeno pomlajevalno delovanje prenesli v svojo anti-aging kolekcijo za obraz Immortelle.

Foto: L'Occitane Pigmentni madeži so pogost pojav pri staranju kože. Svetlejše madeže lahko zmanjšate z rednim pilingom, ki odstrani odmrle celice in pospeši obnovo kože. Za temnejše madeže pa se priporoča uporaba izdelkov, ki vsebujejo hidrokinon, kojično kislino ali vitamin C. Prav tako so učinkoviti tudi izdelki s hidroksi kislinami in retinolom, ki pomagajo pri razbarvanju madežev ter pospešujejo regeneracijo kožnih celic. Če želite nego svoje kože dvigniti na višjo raven, vas rešitev čaka pri L'Occitanu. Njihove učinkovite anti-ageing kolekcije Immortelle vsebujejo izjemne naravne aktivne sestavine, pridobljene iz te čudežne sredozemske rastline. Foto: L'Occitane Eterično olje immortelle vsebuje močan antioksidant naravnega izvora, ki je kar dvakrat bolj učinkovit kot vitamin E. Hkrati pomaga ščititi kožo pred škodljivimi učinki prostih radikalov ter pomaga obnoviti mladosten videz kože, ohranja vitalnost in čvrstost ter deluje proti vidnim znakom staranja. Deluje namreč na diferenciacijo celic v povrhnjici, s čimer pomaga zgostiti povrhnjico, kar prispeva k večji prožnosti kože. Oljni izvleček iz immortelle kožo oskrbi z maščobnimi kislinami omega 6 in omega 9, s čimer ji zagotavlja hranilno delovanje. Foto: L'Occitane Superizvleček iz immortelle je naravna alternativa retinolu, ki vidno pomaga zgladiti videz gub, s spodbujanjem proizvodnje kolagena pa krepi strukturo kože, zaradi česar je ta bolj napeta. Superizvleček iz immortelle je tudi nežnejši do kože in se ponaša z boljšo toleranco. Dokazano deluje proti starostnim pigmentnim madežem in je učinkovitejši od vitamina C. Sok iz immortelle kožo nemudoma pomiri in krepi njeno obnovo v boju proti škodljivim dejavnikom iz okolja. Podobno deluje tudi vodni izvleček iz immortelle, ki vsebuje polifenole. Njihovo antioksidativno delovanje namreč prav tako pomaga kožo zaščititi pred škodljivimi dejavniki iz okolja.

Vabljeni na brezplačno analizo kože obraza

Foto: L'Occitane Si tudi vi po poletnih dneh želite osvežitve za svoj obraz? Preprečiti zgodnje znake staranja? Vas zanima, kakšno nego potrebuje vaša koža obraza? Prijavite se na brezplačno analizo kože s specializirano elektronsko napravo, ki bo razkrila stanje vaše kože. Poleg tega boste na zanesljiv način izvedeli tudi, kateri so tisti izdelki, ki ji lahko opazno pomagajo.

Tako ne boste kupovali po občutku, temveč boste lahko izbrali prav tiste izdelke, ki so najprimernejši za vašo kožo. Po meritvi vam bodo v trgovini L'Occitane podarili tudi posebno ugodnost za negovalne izdelke, primerne za vašo kožo.

To so priljubljene linije anti-ageing kolekcij za obraz

Žlahtna Immortelle

Foto: L'Occitane

Se borite s prvimi znaki staranja? Odkrijte kolekcijo Žlahtna Immortelle, ki zagotavlja celovito pomlajevalno nego za obraz. Njene učinkovine zgladijo drobne gube, zmanjšajo pore ter izboljšajo elastičnost in napetost kože.

Immortelle Reset

Foto: L'Occitane

Če je vaš vsakdan poln stresa, lahko tudi to negativno vpliva na videz vaše kože. V svojo nego dodajte izdelke iz kolekcije Immortelle Reset, ki vam bo pomagala zgladiti gubice, koži pa bo podarila zdrav sijaj in ji omogočila, da se odpočije po stresnem vsakdanu. Koža bo videti sproščena, preobražena, resetirana.

Božanska Immortelle

Foto: L'Occitane

Za mladostni sijaj bo poskrbela večkrat nagrajena kolekcija Božanska Immortelle, ki deluje proti vidnim znakom staranja. Zgladila bo globoke gube, učvrstila kožo, izboljšala njen volumen, ob tem pa delovala proti temnim madežem in poenotila polt.

Božanska harmonija

Foto: L'Occitane

Za bolj sijočo pot in opazno pomladitev pa bo prava izbira kolekcija Božanska harmonija. Vsebuje negovalno formulo z Immortelle millésimée in Janio rubens, rdečo algo z močjo večnega obnavljanja. Pomaga učvrstiti kožo in zgladiti gube. Hkrati še poveča sijaj polti in ima učinek liftinga ter izboljša tudi volumen kože in konturo obraza.

Foto: L'Occitane Immortelle ima tudi izjemno ekološko vrednost, ki jo gre pripisati prav njeni trdoživosti, zaradi česar je priljubljena rastlina v trajnostnem kmetovanju. To pa se še kako sklada prav s trajnostno prakso znamke L'Occitane. Prvo plantažo ekološke immortelle je L'Occitane na otoku Korzika vzpostavil že leta 2004, nato pa k sodelovanju povabil številne pridelovalce. Z ekološkim gojenjem so si zagotovili trajnostno oskrbo z eteričnim oljem immortelle, ne da bi pri tem škodovali naravnemu okolju, saj je vsako polje obdelano na čim bolj naraven način, lokalni pridelovalci pa imajo ob tem zagotovljeno tudi varno prihodnost.

Foto: L'Occitane Za ohranjanje mladostnega videza kože je ključna prava nega. Z L’Occitanovimi izdelki, zasnovanimi z dragoceno immortelle, boste dosegli sijočo in napeto kožo ter učinkovito zmanjšali vidne znake staranja. Pridružite se mnogo zadovoljnim uporabnikom in investirajte v dolgotrajno lepoto svoje kože. Preizkusite jih sami in odkrijte moč narave za brezhiben videz skozi vse leto.