Ta material bomo letošnjo jesen videli na vsakem koraku

V jesenskih dneh je trenčkote mogoče videti na vsakem koraku, kar nas ne preseneča, saj že od nekdaj veljajo za osnovne jesenske kose. Vsako leto se pri njih spreminjajo le trendi barv in materialov. Lansko leto smo na primer nosili olivno zelenega iz umetnega usnja, letos pa ta trend počasi izginja, saj ga bo zasenčil novi, ki že navdušuje in preplavlja vsa družbena omrežja.

Material, ki ga je letos jeseni mogoče videti na vseh kosih oblačil in dodatkov

Brušeno usnje, ki ga poznamo tudi pod imenom semiš, je prevzelo vodstvo v modnem svetu. Vidimo ga že na skoraj vsakem koraku, saj velja za material, ki ga ni težko vključiti v svoj stajling. Letos je priljubljen predvsem v rjavih odtenkih, ki čudovito predstavljajo jesenske dni.

Lahko izberete trenčkot, torbico, čevlje ali celo hlače iz brušenega usnja in s svojo izbiro povzdignete stajling na višjo raven.

Brušeno usnje bo poskrbelo za razkošen videz

Brušeno usnje je videti nadvse razkošno in elegantno, lahko se kombinira z najrazličnejšimi stajlingi, tako dnevnimi kot večernimi. Poskrbi za eleganten pridih, ki bo pritegnil pozornost že na prvi pogled.

Za piko na i dodajte videzu še škornje

Kombiniranje letošnjega najbolj priljubljenega materiala ne zahteva veliko dela in razmišljanja, saj se poda na skoraj vse. Dodate mu lahko kose v beli, bež, črni ali celo rdeči in vijolični barvi. Izberete lahko tako kavbojke kot ohlapne hlače ali krilo. Za zgornji del pa pulover, top ali majico. Če pa želite svoj stajling še dodatno popestriti, mu dodajte škornje, ki so prav tako letošnji jesenski modni hit.

