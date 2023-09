Spoznajte žensko z najdaljšo "bundesligo" na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tami Manis iz Knoxvilla v Tennesseeju je Guinnessova rekorderka z najdaljšo "bundesliga" pričesko med ženskami. Zloglasna naglavna kreacija, ki jo opisujejo s "spredaj poslovna, zadaj žurerska", je dolga leta veljala za znamenje slabega okusa, je pa v zadnjih letih v določenih različicah spet postala priljubljena.

58-letna Tami pa je tej pričeski ostala zvesta skozi vse faze njene (ne)priljubljenosti, nazadnje se je namreč ostrigla pred dolgimi 33 leti, natančneje 9. februarja 1990 – ta datum zdaj označuje za rojstni dan svoje bundeslige, ki v dolžino meri impresivnih 172,72 centimetra.

Skozi leta in desetletja je pričeska postala njen zaščitni znak in razlog, da si jo ljudje dobro zapomnijo. "Prav nenavadno je, da se me ljudje, ki sem jih srečala pred dolgimi leti, še vedno spomnijo," je v pogovoru za spletno stran Guinnessove knjige rekordov povedala Tami.

Svoje goste in zdrave lase je pripisala dobrim genom, pa tudi skrbni negi, ki med drugim vključuje balzam z arganovim oljem. Prav tako las običajno ne nosi razpuščenih, ker bi se ji zdaj že vlekli po tleh, zato si jih splete v kito in spne.

