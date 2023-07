Noro: Slovenci znova podrli Guinnessov rekord #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipa Društva mladih Jarše je v Domžalah predstavila največjo skulpturo na svetu iz odpadnih rolic toaletnega papirja za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. V zadnjem letu so namreč po Sloveniji zbrali preko 100.000 odpadnih rolic. Javnost želijo s skulpturo ozavestiti o pomenu varčevanja in recikliranja, so sporočili iz društva.

Društvo mladih Jarše je želelo s skulpturo doseči Guinnessov rekord in prav tako poudariti, kako lahko vsak posameznik pripomore k varčevanju oziroma zmanjšanju uporabe nečesa, je za STA poudarila članica Društva mladih Jarše Jerca Letnar. Poudariti so želeli tudi moč sodelovanja in pomen ekološke ozaveščenosti.

Zastavljen cilj so celo presegli

V društvu so zastavljen cilj 100.000 rolic še presegli in v 17 mesecih zbrali kar 140.000 rolic, vendar zaradi prostorskega načrta skulpture niso mogli dodatno zvišati, je pojasnila Letnar. Za 5,58 metrov visoko skulpturo so porabili 87.423 rolic toaletnega papirja.

Društvo mladih Jarše se je v Guinnessovo knjigo rekordov uvrstilo že leta 2012, ko so pripravili najdaljši ristanc na svetu v dolžini 5,3 kilometra.