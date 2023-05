Najdražji sladoled na svetu: porcija stane več kot družinske počitnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Japonskem so podrli Guinnessov rekord v kategoriji najdražjega sladoleda.

"Več kot leto in pol je trajalo, da smo ga razvili. Bilo je veliko poskusov in spodrsljajev, preden smo dosegli okus, ki smo ga želeli. S potrditvijo Guinnessovega rekorda pa je bil ves trud poplačan," so ob rekordnem dosežku, vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov, sporočili iz japonskega proizvajalca sladoleda Cellato. Njihov rekord? Najdražji sladoled na svetu.

Za porcijo rekordnega sladoleda je treba odšteti 873.400 jenov oziroma okoli šest tisoč evrov, torej več, kot stanejo povprečne družinske počitnice, oziroma toliko, kot bi morali plačati za še kar soliden rabljen avto.

Foto: Cellato

Tako vrtoglavo drag je ta sladoled predvsem zaradi prestižnih sestavin, ki so jih uporabili zanj. V prvi vrsti so to beli tartufi iz Piemonta, najdražje gomoljike na svetu, ki lahko dosežejo ceno tudi več kot 13 tisoč evrov na kilogram.

Ob tartufih so za sladoled uporabili še eno italijansko klasiko, parmezan, za japonski element pa pasto sakekasu oziroma droži, ki ostanejo po fermentaciji sakeja. Pika na i in dodaten razlog za visoko ceno so lističi užitnega zlata.

Foto: Cellato

Predstavniki Guinnessove knjige rekordov, ki so potrdili rekordni dosežek, sladoleda sicer niso dobili v pokušino. Po besedah zaposlenih v podjetju Cellato, ki so sodelovali pri degustiranju, pa ima izjemno bogat okus in teksturo.

Proizvajalci najdražjega sladoleda na svetu načrtujejo tudi druge, nič manj prestižne in nenavadne različice sladoleda - med drugim nameravajo ustvariti različici s šampanjcem in kaviarjem.

