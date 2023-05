Brez prestanka je kuhala kar sto ur: je to nov Guinnessov rekord? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nigerijska kuharska mojstrica Hilda Bassey želi postati nova rekorderka v neprekinjenem kuhanju. To je počela kar sto ur in z dosežkom že postala nacionalna senzacija, zdaj pa se želi vpisati še v Guinnessovo knjigo rekordov, poroča Reuters.

S kuharskim maratonom je začela v četrtek in kuhala vse do ponedeljka, pri tem je skuhala več kot sto obedov in uporabila več kot 55 receptov, s katerimi je želela prikazati najboljše, kar ponuja nigerijska kulinarika.

"Nigerijska kuhinja je najboljša," je kuharska mojstrica izjavila za CNN, "in bolj ko promoviramo svoje jedi, več ljudi jih bo hotelo poskusiti."

Predstavniki Guinnessove knjige rekordov še preverjajo, ali je bilo pri njenem dosežku zadoščeno vsem kriterijem, zahtevanim, da potrdijo njen rekord. Tega ima za zdaj še vedno v lasti indijski kuharski mojster Lata Tondon, ki je leta 2019 neprekinjeno kuhal 87 ur in 45 minut.

Rekorderka ali ne, Hilda Bassey že velja za nigerijsko junakinjo, njen kuharski maraton je spremljala množica podpornikov, mnogi so prepotovali ogromne razdalje, da bi jo v živo podprli v Lagosu, kjer je kuhala.

Tam jo je obiskala tudi vrsta znanih nigerijskih obrazov, od estradnikov do politikov, za sto ur neprekinjenega kuhanja ji je čestital celo predsednik Nigerije Muhammadu Buhari.

