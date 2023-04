Tega rekorda v Guinnessovi knjigi ni več, ker je prenevaren

Leta 1986 je zadnjič padel Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem obdobju budnosti. Postavil ga je Robert McDonald iz Kalifornije, ki je brez spanca zdržal 453 ur in 40 minut oziroma 18 dni, 21 ur in 40 minut.

Pri Guinnessovi knjigi pa so že leta 1997 prenehali spremljati morebitne nove poskuse rušenja tega rekorda. Kot so pojasnili, so se za to odločili, ker je s pomanjkanjem spanca povezanih preveč zdravstvenih tveganj. "Čeprav tega rekorda ne spremljamo več, pa lahko rečemo, da ni znano, da bi ta rekord kdo zrušil," so zapisali na svoji spletni strani.

Med rekorderji v "nespečnosti" tudi Slovenec

Po drugi strani pa Guinnessova knjiga rekordov še vedno spremlja podvige, ki od rekorderjev terjajo dolga obdobja budnosti. Med njimi je tudi rekord v kategoriji nepretrganega vodenja radijskega programa, ki ga je leta 2004 podrl znani Slovenec, takrat radijski, pozneje pa tudi televizijski voditelj Marko Potrč.

Marko Potrč s certifikatom Guinnessove knjige rekordov za podvig, ki mu je uspel leta 2004. Foto: Mediaspeed

Potrč je takrat radijski program vodil nepretrgoma 122 ur oziroma dobrih pet dni, aktualni rekorder pa je Španec Mario Blanco Real, ki je leta 2020 radijski program nepretrgoma vodil 207 ur oziroma dobrih osem dni.

