Pričeska, ki smo se ji posmehovali, je zdaj spet vroč modni trend

Pri nas ji rečemo bundesliga, na Balkanu fudbalerka, v angleščini pa je to mullet. Gre za pričesko, pri kateri so lasje na sprednjem delu glave postriženi na kratko, na temenu pa so dolgi – ali kot so jo opisali v filmu Joe Dirt, v katerem je bil tako postrižen naslovni junak – "spredaj poslovna, zadaj žurerska".

Ta pričeska je med zvezdniki postala priljubljena v 1970. letih, še posebej po tistem, ko si jo je v živordeči barvi omislil David Bowie oziroma njegov alterego Ziggy Stardust.

Foto: Reuters

Pravi razcvet je v Evropi doživela desetletje pozneje, glavni narekovalci tega modnega trenda pa naj bi bili nemški nogometaši, zaradi česar se je pričeske tudi prijel vzdevek "bundesliga", toda nedvomno je bila izjemno priljubljena tudi zunaj nogometnega sveta. Vendar pa njena priljubljenost ni trajala dolgo, pozneje se je popkultura iz nje pogosto norčevala oziroma jo uporabljala kot oznako za vse, kar je zastarelo in neokusno.

Bundesliga v novem tisočletju

Ker pa je moda ciklična, se je na seznam vročih trendov vrnila tudi ta pričeska, le da so jo tokrat bolj posvojile ženske kakor moški. Med prvimi bolj opaznimi je bila pevka Miley Cyrus, ki je vstop v novo leto naznanila s tem, da se je postrigla "na bundesligo".

S tem je sprožila nemalo razdvojenih komentarjev, mnogim njen novi videz ni bil všeč, toda v čudnem letu 2020 je bilo možno prav vse in nenadoma je bilo to pričesko mogoče videti na vse več zvezdniških glavah – od pevke Billie Eilish do igralke Maisie Williams, ne nazadnje se je tako ostrigla celo Rihanna, pevka in lastnica modno-kozmetičnega imperija, ki velja za narekovalko modnih trendov.

Po podatkih Googla se je že med spomladanskim valom koronavirusne bolezni močno povečalo število uporabnikov, ki so iskali vse, povezano s to pričesko, tudi nasvete, kako se ostriči kar sam – toda frizerji priporočajo, da se pri tem vendarle prepustite rokam profesionalcev.

"Sodobna različica te pričeske je zelo nosljiva," je poudaril slavni londonski frizer Philipp Haug, "razlika v dolžini las med sprednjim in zadnjim delom glave ni tako znatna, kot je bila v 1980. letih, videz pričeske pa je veliko bolj lahkoten in mehak."

