Slovenska oblikovalka bo s klobukom v Londonu predstavljala našo državo

Špela Strašek je modna oblikovalka, ki je strast našla v oblikovanju klobukov in naglavnih trakov. S posebno kreacijo se bo marca predstavila na londonskem tednu klobukov, kjer bo na ogled postavila posebno pokrivalo, ki predstavlja Slovenijo.

Klobuk Human Lace bodo marca občudovali v Londonu. Foto: Osebni arhiv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marca bo v Londonu tako imenovani hat week, na katerem modni oblikovalci predstavijo vsa naglavna pokrivala. Gre za poseben dogodek, na katerem se zberejo oblikovalci z vsega sveta, ljudje, ki gojijo ljubezen do pokrival, jih cenijo in vlagajo v obrt.

Med njimi bo tudi Slovenka Špela Strašek, ki bo predstavila klobuk Human Lace (človeška čipka, op. p.). Letošnja tema je namreč nacionalna kultura, kar pomeni, da oblikovalec predstavi klobuk z značilnostmi države, iz katere prihaja.

"Jaz sem izdelala klobuk, ki vsebuje ročno narejeno idrijsko čipko in broško v obliki človeške ribice, posuto s kristali Swarovski. Gre za projekt, ki spodbuja nošenje klobukov in hkrati daje možnost oblikovalcem, da se predstavijo," je razložila Špela in dodala, da gre za elitni dogodek, ki je na področju pokrival eden redkih.

Human Lace vsebuje ročno narejeno idrijsko čipko in broško v obliki človeške ribice, posuto s kristali Swarovski. Foto: Osebni arhiv

Zelo rada dela z mrežo in tančicami, tudi s kristali, saj to še dodatno poudari ženstvenost, pravi Špela. "Sama grem skozi celoten proces, torej vse oblikujem in zašijem, ustvarim sama, saj se mi zdi pomembno, da v izdelek daš sebe. Menim, da je izdelek potem tako veliko bolj cenjen, ima veliko večji pomen." Foto: Osebni arhiv

Tujina bolj kot Slovenija neguje obrt klobučarstva

Špela upa, da se ji bodo s predstavitvijo v Londonu odprla še kakšna vrata v ta svet in da se bo predstavila tamkajšnjemu občinstvu, ki bolj kot pri nas ceni pokrivala. Želi si nabrati nove izkušnje, in spoznati mojstre oblikovanja pokrival.

Razstavo si bodo ogledali tudi predstavniki Veleposlaništva Republike Slovenije, s katerimi se bo tudi sestala. Njen projekt je častno podprla tudi Občina Celje.

Poleg Londona je njen modni destinacijski cilj tudi Zagreb, ki se čedalje bolj razvija. Nasploh pa meni, da bo svojo pot kot oblikovalka klobukov lažje kovala v tujini. "Navsezadnje so ti modni dodatki pri njih del vsakdana. Tam negujejo obrt klobučarstva, jo cenijo in si klobuke seveda veliko bolj drznejo nositi."

Pokrivala izdeluje po naročilu in za vse priložnosti, trenutno pa oblikuje naglavne trakove in klobuke. Foto: Osebni arhiv

Špela sanja, da bi nekoč imela lasten butik, kjer bi ponujala naglavne trakove, klobuke in tudi kakšen kos oblačila. Foto: Osebni arhiv

Lastno kreacijo bi poveznila na glavo Josipe Lisac in Vivienne Westwood

Klobuki Špeli pomenijo dodatek, ki dodela celotno podobo in poudari posameznika, predvsem pa ji je všeč unikatnost, saj lahko skozi klobuk vsak pove del svoje zgodbe. V klobuke se je zaljubila tudi zato, ker obrt izumira, zato se ji zdi prav, da jo obudimo in osvežimo ta "modni kos, ki je dolgo časa veljal za dodatek, ki naredi žensko unikatno, ženstveno".

Navdušujeta me teatralnost, drznost kombinacij. Navdihujejo me barok, čipke, okraski in razkošje, seveda pa tudi ena izmed prvih dam klobukov Coco Chanel, ki je bila znana po svojih elegantnih in edinstvenih klobukih.

Če bi lahko izbrala katerokoli osebo, ki bi jo rada videla nositi njene kreacije, sta to hrvaška pevka in modna ikona Josipa Lisac ter legendarna britanska oblikovalka Vivienne Westwood. Občuduje ju zaradi unikatnosti, ki jo krasita, elegance in teatralnosti.

Špelin ustvarjalni kotiček:

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Slovenci bi se lahko od Britancev naučili drznosti in elegance

Ker se v svojem ustvarjanju zelo ozira k Londonu in tam išče navdih, je prepričana, da bi se lahko Slovenci v modnem smislu od Britancev naučili marsikaj: "Drznosti, sofisticiranosti in elegance."

Zdi se mi , da smo Slovenci bolj zadržani glede ulične mode, morda ne toliko drzni. Veliko je hitre, instantne mode, ki narekuje smernice, in tako je zelo redko na ulici nekdo, ki ima nek svoj stil, svojo zgodbo.

Začela je z naglavnimi trakovi, nato pa se je izurila v oblikovanju klobukov. Strast do mode in oblikovanja je gojila že od nekdaj, šivanja in oblikovanja pa se je naučila na različnih tečajih šivanja. Foto: Osebni arhiv

Sanje o oblikovanju je kmalu spremenila v posel s klobuki, saj meni, da v Sloveniji ni širše ponudbe pokrival, prav tako ji je všeč nekaj drugačnega, nekaj, kar doda piko na i celotni podobi. Foto: Osebni arhiv

Medtem je v Veliki Britaniji veliko več posameznikov, ki izražajo sebe. Pri nas pogreša tudi več vintage mode, klasike in kakovostne mode.

"V Sloveniji je veliko oblikovalcev, ki so odlični, ampak jih na žalost še vedno prekaša hitra moda, v Veliki Britaniji pa imajo ljudje bolj svoj stil, ki je mešanica visoke mode, vintage, itd. V Sloveniji je stil bolj sproščen, smo pa tudi malce bolj kritični do drugačnosti."