Severino so za njeno novo turnejo oblekli Slovenci #video #foto

Severina je trenutno sredi turneje The Magic Tour (Čarobna turneja), pod katero so se kreativno ponovno podpisali tudi Slovenci.

Po dolgoletnem sodelovanju z zdaj že pokojnim gledališkim režiserjem Tomažem Pandurjem ter plesalcem in koreografom Anžetom Škrubetom je tokrat k projektu povabila cenjenega oblikovalca Petra Movrina, ki je skupaj s svojo ekipo oblikoval koncertne kostume za hrvaško pevko, njene plesalce in spremljevalne pevce.

The Magic Tour s kostumi Petra Movrina:

Za kostume so poskrbeli štirje oblikovalci

Ker Peter zaradi dela pri francoski multinacionalki trenutno ne živi v Sloveniji, je za pomoč pri Severinini turneji prosil Metoda Črešnarja.

"Zanimivo je to, da sem s Severino sodeloval samo prek telefona, več stika z njo je imel Metod, prav tako s celotno njeno ekipo," je razložil Movrin in dodal, da sta z Metodom za to angažirala še dva mlada slovenska oblikovalca, Anjo Medle in Jana Brovča, ki ju je opisal kot čudovita asistenta.

"Z Metodom sva se odločila, da bova nekaj prepustila tudi mladim oblikovalcem, ki so pod najinim okriljem - prepustila sva jima proste roke pri oblikovanju vezenin, izbire materialov." Gre za prakso iz tujine, da glavni oblikovalec asistentom prepusti nekaj kreativne svobode in Movrin pravi, da je bila odločitev prava. "Zelo sem vesel, da sta bila tako samostojna in da imamo v Sloveniji tako dobre oblikovalce."

Medtem ko sta se pod kostume s pomočjo Anje in Jana podpisala Peter in Metod, pa sta za uhane in nakit poskrbela Olga Košica in Rok Marinšek.

Delo za Severino: Ogromen zalogaj

Ker so morali poskrbeti za različne Severinine kostume ter še za njene plesalce in spremljevalne pevce, je bilo to ogromen zalogaj, pravi Movrin, a izkušnja je bila neverjetna, z "izjemno pozitivno energijo". "Zelo je prijazna, odlično sva se ujela in res je dobra ženska," nam je še zaupal in dodal, da so imeli pri kreiranju proste roke, saj ni imela nobenih posebnih zahtev.

Enako očitno razmišlja tudi Severina, ki je pred kratkim na svojem Instagramu ob objavi fotografije s turneje zapisala: "Glasba, ples in modna revija. Hvala, Peter Movrin in moja ljubezen Metod."

