Letos so rute postale izjemno priljubljen modni dodatek, videti jih je mogoče na luksuznih poletnih destinacijah, kot so Saint Tropez, Mikonos, Capri in druge. Rute pa niso le praktične, saj ščitijo pred soncem in vetrom, ampak so tudi izjemno vsestranske. Vsakemu stajlingu dodajo pridih elegance in prefinjenosti.