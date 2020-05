Razvili jakno, ki naj bi ščitila pred okužbami #video

"Ko se je začela pandemija covid-19, smo bili že sredi razvoja pametnih oblačil, ki ščitijo pred okužbami. Baker smo izbrali kot osnovno naravno surovino," je pojasnil Steve Tidball, soustanovitelj podjetja Vollebak, ki je pred kratkim predstavilo jakno, ki ščiti pred mikrobi.

Jakna, ki so jo poimenovali Full Metal Jacket (navdih so nedvomno našli pri filmu Stanleyja Kubricka Popolna bojna oprema iz leta 1987), je v 65 odstotkih sestavljena iz bakra, v njej je kar 11 kilometrov bakrene niti.

Za to kovino so se odločili, ker ima protivirusne in protibakterijske lastnosti, s tem pa po mnenju raziskovalcev v podjetju Vollebak pokazali izjemen potencial pri razvoju oblačil, ki bi ščitila pred okužbami.

"Baker je v boju proti mikrobom izjemno učinkovit, v stiku z njim mnoge bakterije in virusi odmrejo," je dejal Tidball.

Jakna, ki so jo predstavili, je prvi korak v razvoju protimikrobnih oblačil, je pojasnil, z njo so želeli pokazati, da je baker mogoče uporabiti v oblačilih. Bakrene niti so prevlekli s posebno membrano, ki odbija vodo in prepušča zrak, jakna pa je kljub temu, da je pravzaprav kovinska, udobna in nosljiva, je zatrdil Tidball: "Na otip nikoli ne bi uganili, da je narejena iz kovine."

Kljub udobju in zaščitnim lastnostim pa bo verjetno marsikaterega kupca odvrnila cena: jakna, ki je na voljo v srebrni ali črni barvi, namreč stane 1095 dolarjev oziroma slabih tisoč evrov.

