Pletenine so že nekaj sezon stalnica v zimskih kolekcijah, a letos gre moda še korak dlje, saj bo stremela h kombiniranju pletenine na pletenino. Ne gre več le za to, da nosimo udoben pleten pulover ali pleten šal, zdaj je v ospredju kombiniranje različnih pletenih kosov med seboj. V nadaljevanju vam razkrijemo, kako se lotiti tega trenda in kateri kosi so najprimernejši?

Kako kombinirati pletenine?

Ključ do uspeha pri kombiniranju pletenih oblačil je ravnotežje med teksturami in kroji. Čeprav lahko pletenine na prvi pogled delujejo preprosto in enodimenzionalno, so možnosti kombiniranja skoraj neskončne, če veste, kako se lotiti ustvarjanja stajlinga.

Igrajte se z različnimi vzorci in teksturami

Izberite pletene kose z različnimi teksturami, od grobih rebrastih vzorcev do mehkih, finih pletenin. To bo ustvarilo dinamičen videz in kombinacija ne bo delovala dolgočasno in monotono.

Ustvarjajte plastenje različnih kosov

Pleteni brezrokavniki, šali, dolgi plašči ali ponči so odlični kosi za plastenje. Zmešajte jih s pletenim puloverjem ali obleko in tako dodajte globino celotnemu stajlingu.

Upoštevajte barvno harmonijo

Če ste ljubiteljica minimalističnega videza, izberite pletenine v enakih ali podobnih odtenkih, npr. bež na bež ali sivo na sivo. Tako boste ustvarili čist in eleganten videz, hkrati pa ostali zvesti letošnjemu trendu. Drzna kombinacija različnih barv pa bo celoten stajling dvignila na novo raven in poskrbela za vpadljivost.

Kombinirajte oprijete in ohlapne kose in s tem poudarite svoje telo

Če se odločite za ohlapnejši pleten pulover, ga kombinirajte s pletenim krilom, ki se tesno prilega telesu. Tako boste ohranili lepo silhueto telesa in se izognili preveč razpuščenemu videzu. Dodajte še dodatke, morda visoke škornje in pripravljeni ste za odhod iz hiše.

Kateri kosi pletenin so letos obvezni del vaše garderobne omare?

Pleteno krilo in pulover

Pleteno krilo je lahko odličen kos za ustvarjanje ženstvenega, a udobnega videza. Če ga kombinirate s prevelikim pletenim puloverjem, dobite popoln "outfit" za hladne dni. Najbolj priljubljena izbira so dolga, oprijeta krila iz mehkih pletenin, ki lepo poudarijo postavo.

Pletene hlače in pulover

Pletene hlače so popoln dokaz, da udobje in moda hodita z roko v roki. Kombinirajte jih s pletenim puloverjem v podobnem odtenku, da ustvarite eleganten, a sproščen videz. Za piko na i dodajte pletene dodatke, kot so nogavice ali torbica iz debelejše volne. To je odlična izbira za tiste, ki prisegajo na ležerni videz.

Pletena obleka in pleten plašč

Če iščete nekaj bolj formalnega, a še vedno udobnega, je pletena obleka prava izbira. Ta sezona prinaša modele v različnih dolžinah in krojih, od oprijetih mini oblek do dolgih, sproščenih krojev. Pletena obleka se odlično poda k pletenemu plašču ali dolgi jopi, kar ustvari idealen videz za hladnejše dni. Prav tako je to odlična izbira za službeni stajling.

Pleteni brezrokavnik

Brezrokavniki so postali pravi modni hit, saj omogočajo plastenje z drugimi pletenimi kosi. Kombinirajte ga s srajco ali tanjšim pletenim puloverjem in ustvarite večdimenzionalni videz. Za modno naprednejši pristop izberite dolg pleten brezrokavnik, ki ga nosite s širokimi pletenimi hlačami.

