Oglasno sporočilo

V družbi ljubiteljic italijanskih blagovnih znamk Tare Zupančič, Ane Klašnja, Nike Urbas in drugih modnih vplivnic se je v Emporiumu in Galeriji Emporium že drugo leto zapored začel Mesec italijanske mode.

Otvoritev Meseca italijanske mode

Dogodek je slavnostno odprla direktorica Magistrat International, gospa Jožica Brcar, s soorganizatorji tega projekta, gospo Serenello Marzoli, direktorico Italian Trade Agency v Ljubljani, in njegovo ekscelenco veleposlanikom Republike Italije v Sloveniji Carlom Campanilejem.

Njegova ekscelenca veleposlanik Republike Italije v Sloveniji Carlo Campanile, gospa Serenela Marzoli, direktorica Italian Trade Agency v Ljubljani, gospa Jožica Brcar, direktorica Magistrat International

Od 15. 9. pa vse do 15. 10. tako Emporium, Galerija Emporium kot tudi spletna trgovina Emporium.si za mesec dni postajajo slovenski dom italijanske mode.

Po odličnem lanskem uspehu bodo različne italijanske blagovne znamke čez cel mesec predstavljale nove modne smernice letošnje jeseni in zime, obiskovalci se bodo lahko prepustili svetovanju italijanskih modnih strokovnjakov ter se udeležili številnih modnih dogodkov in večernih zabav.

Več o dogajanju in o dogodkih preberite na Emporium.si.

Mesec italijanske mode poudarja tudi pomen ikon filmske industrije, ki so pripomogle k razcvetu italijanske modne industrije. V ta namen izložbe Galerije Emporium in Emporiuma krasijo fotografije nekaterih ikoničnih filmskih igralcev, kot sta Sophia Loren, Monica Bellucci, ki so ponesli italijansko modo v svet.

Naročnik oglasnega sporočila je MAGISTRAT INTERNATIONAL.