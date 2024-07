Belo krilo

Wimbledon je teniško tekmovanje, ki ne zahteva le dobre igre, ampak tudi upoštevanje raznih pravil, kot je kodeks oblačenja. Vsi tekmovalci morajo namreč nositi bela oblačila, ki so idealna zaradi odbijanja toplote, zaradi česar igralcem ni tako vroče. Marketa Vondroušova je ena izmed igralk, ki je to pravilo dosledno upoštevala. Belo teniško krilo je osnovni kos garderobe, ki ga lahko najdete v športnih trgovinah ali naročite prek spleta.

Majica

Tudi majica mora biti bela in se mora skladati s krilom. Za popoln videz poskrbite, da je majica iste znamke kot krilo. Poleg tega naj bo izdelana iz lahkih materialov, ki dihajo, omogočajo svobodo gibanja in odvajanje znoja.

Pokrivalo

Vsekakor obvezen kos, ki ga mora imeti v omari čisto vsak teniški igralec. Zaščita pred soncem je absolutno na prvem mestu, zato poskrbite zanjo.

Superge

Pravilno izbrane teniške superge so brez dvoma ključne za udobje in varnost na igrišču. Imeti morajo raven podplat, kar omogoča boljšo stabilnost in oprijem na trdi podlagi. Udobne superge, zasnovane posebej za tenis, bodo zaščitile vaše noge pred poškodbami in vam omogočile boljšo igro.

Lopar

Izbira loparja je odvisna od vašega znanja, velikosti in moči. Začetniki naj izberejo lažji lopar z večjo glavo, kar omogoča večjo udarno površino in olajša učenje osnov. Profesionalni igralci uporabljajo loparje, ki niso nujno primerni za začetnike. Pri nakupu loparja se posvetujte s strokovnjakom, da izberete pravo velikost, težo in napetost strun glede na vaše potrebe.

