Obdaruj z ljubeznijo

Za valentinovo presenetite ljubljeno osebo s perilom ali prikupno pižamico in dodajte prazniku pridih strasti in igrivosti. Lisca navdušuje s kolekcijo True Love, ki jo krasijo prikupni srčki. Obdarovanka se bo zagotovo razveselila pozornosti in uživala v objemu udobja in mehkobe.

VALENTINOVI SRČKI

Srčki – za valentinovo se jim je težko upreti, saj zaznamujejo praznik ljubezni, pa še prikupni so. Tako kot je prikupna Liscina serija pižam in perila True Love. Idealna izbira za valentinovo presenečenje. Prikupno, mehko in udobno. Izberite valentinova presenečenja v Lisci.

Simpatične srčke smo našli tudi v ponudbi Lisce. Serija spalnega programa in perila True Love je idealna za valentinova presenečenja. Mehke modele v rdeči barvi krasijo srčki in zagotovo bodo prava izbira za vašo ljubljeno osebo. Lahko pa izbirate tudi v ostali ponudbi, saj je bogata z različnimi modeli spodnjega perila. Romantične čipke, prefinjene prosojnosti in drzni zapeljivi kosi perila so odlično darilo za praznik ljubezni.

PRED VALENTINOVIM V LISCO

Praznik zaljubljencev je pred nami, in da bo nepozaben, presenetite ljubljeno osebo s spodnjim perilom. Predlagamo obisk Liscine prodajalne, ki vselej slovi po odlični ponudbi perila. Romantične čipke, drzni modeli ali pa igrivi kosi bodo popolno valentinovo darilo. V kolekciji bosta lahko oba izbirala darilo. Zanjo in zanj.

LISCINE NOVOSTI

Pokukali smo v Liscino ponudbo novih kolekcij, ki že navdušuje z novostmi. Kolekcija perila Honey je ustvarjena za vse romantike in zaljubljence. Čudovito mehak material poskrbi za prijetno udobje, igrivo zapeljivost pa doda prosojnost. Ne gre brez rdeče barve, barve strasti in ljubezni. Za drznejše pa je na voljo tudi prosojna spalna srajčka z modrčkom triangel oblike. Zapeljujte v strastni rdeči ali pomladno marelični barvi.

RDEČE ZA VALENTINOVO

Valentinovo je praznik ljubezni in romantike, zato so z njim pogosto povezani rdeči odtenki, saj simbolizirajo strast, ljubezen in toplino. In če je v rdečo obarvano spodnje perilo, je valentinova romantika popolna. Lisca ponuja atraktivne kose v rdeči barvi, pa tudi potiskane s srčki. Valentinovo je pred vrati, čim prej izberite praznična presenečenja za ljubljeno osebo. Zanjo in zanj.

VALENTINOVO DARILO ZANJ Liscino moško spodnje perilo Lisca Men bo idealna izbira. Kakovostno, udobno in uporabno. Udobne spodnjice, boksarice ali v slip kroju, spodnja majica, objem in vroč poljub. Vajino praznovanje začinite še z zapeljivim kompletom, ki ga v ženski kolekciji ponuja Lisca, in ustvarite čudovito romantično vzdušje.



