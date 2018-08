Noč, ko so bile zvezdnice (spet) pomankljivo oblečene #foto

Sinoči so v New Yorku podelili nagrade MTV za vizualne dosežke oziroma kipce za najboljše videospote. Pozornost so hotele nase preusmeriti številne pomanjkljivo oblečene zvezdnice, a prava zvezda večera je bila Jennifer Lopez.

Pevka Jennifer Lopez je na sinočnji podelitvi MTV-jevih nagrad VMA prejela posebno nagrado Michael Jackson Video Vanguard Award, ki slavi posebne dosežke v glasbi in filmu.

Lopezova je postala prva latinskoameriška zvezdnica, ki je prejela ta kipec, kar je proslavila z desetminutnim nastopom, v katerega je vključila večino svojih največjih uspešnic.

Jennifer Lopez je prejela nagrado za posebne dosežke in občinstvu ponudila še desetminutni nastop. Foto: Getty Images

Slavili so še Camila Cabello, ki je za pesem Havana prejela najpomembnejšo nagrado za video leta, postala pa je tudi izvajalka leta, Cardi B, ki je bila razglašena za najboljšo novo izvajalko, Ariana Grande, ki je slavila v kategoriji najboljši pop videospot za pesem No Tears Left to Cry, Nicki Minaj, ki je zmagal v kategoriji najboljši hip hop video za pesem Chun-Li, kipec pa je skupaj z Rito Oro osvojil tudi pokojni Avicii, s katerim sta skupaj posnela pesem Lonely Together.

Zapomnljiv nastop je poleg Jennifer imela tudi Ariana Grande, ki je med pesmijo God Is a Woman na oder povabila sestrično, mamo in babico. Foto: Getty Images

Razgaljeno-elegantna rdeča preproga

Podelitev nagrad VMA vsako leto velja tudi za eno najdrznejših, saj zvezdnice za sprehod po rdeči preprogi oblečejo precej razkrivajoče oprave. Nekatere so pri tem precej provokativne in številni ameriški mediji so za takšne razglasili model in igralko Amber Rose, raperko Blac Chyno in pevko Rito Oro.

Pozitivno pa so presenetile Kylie Jenner z elegantno opravo Toma Forda, ki je spominjala na klasični ženski kostim, Bebe Rexha, Ashanti in pričakovano Jennifer Lopez, ki je na rdeči preprogi nosila do tal segajočo srebrno obleko znamke Versace.

Kaj so nosile, si poglejte v galeriji:

1 / 11 Amber Rose 2 / 11 Amber Rose 3 / 11 Blac Chyna 4 / 11 Rita Ora 5 / 11 Cardi B 6 / 11 Bebe Rexha 7 / 11 Ashanti 8 / 11 Kylie Jenner 9 / 11 Nicki Minaj 10 / 11 Jennifer Lopez 11 / 11 Camila Cabello

