Nika Ambrožič Urbas: "Lepotnim ritualom pripisujem velik pomen"

Tako kot modna oblikovalka in televizijska zvezdnica Nika Ambrožič Urbas si tudi vi dovolite, da vas misli odnesejo v svoj svet, kjer je vse popolno. S pomočjo izdelkov, ki so izdelani po načelih trajnostne predelave ter vsebujejo dragocene negovalne sestavine in omamno dišeča eterična olja, lahko vsak trenutek naredimo nekaj zase.Sredi prazničnega decembra lahko to, kar bi radi podarili sebi, postavimo tudi pod smrečico. Obdarimo svoje najdražje z vrhunskimi negovalnimi izdelki, ki povrhu vsega še očarljivo dišijo.

V sodobnem divjem tempu življenja izgubljamo občutek za um in telo. Kar naenkrat lahko na primer opazimo, da nismo prijazni do sebe – misli nam begajo, telo je razboleno. Kako vi pri sebi dosežete, da z mislimi ostanete v sedanjosti?

To je vsekakor ena tistih najtežjih stvari. Zavedati se trenutka je veščina, ki se je bomo učili vse življenje. Sama morda niti ne krivim sodobnega tempa, saj verjamem, da so imeli tudi v preteklosti ljudje raznovrstne težave. Že to spoznanje pri meni poskrbi, da nimam občutka, da se nam godi nekakšna krivica. Moj način sprostitve in iskanja notranjega ravnovesja temelji na tej precej preprosti tehniki. Življenje vzamem tako, kot je, ter se vselej oziram po vsem, kar je dobrega ter lepega. Prav neverjetno je, kako hitro se stvari spremenijo, ko spremeniš način, kako na njih gledaš.

Velikokrat se ženske utrujenosti lotimo z vedno novimi kozmetičnimi izdelki. Zakaj nam je tako težko priznati, da potrebujemo samo počitek in čas za svoje hobije, prijatelje, družino?

Priznam, da tudi sama dostikrat utrujenost najprej skušam nadvladati s kozmetiko. Pa ne nujno z uporabo le-te. Že sam nakup kozmetičnega izdelka, ki sem si ga na primer dolgo želela, me na nek način poživi. Tako dobim nov zagon. Tipično žensko, vem, a sem prepričana, da me razumete. Tako je verjetno zato, ker imam kozmetiko res rada, pa tudi lepotnim ritualom pripisujem velik pomen. Včasih je težko kar tako izstopiti iz ritma, ki ga narekuje kariera. So obdobja, ki zahtevajo večjo angažiranost, kot na primer predpraznično obdobje. In čeprav so druženja s prijatelji nadvse prijetna, zahtevajo veliko energije. Ravno zato morda najprej poskušamo najti svoj mir v zavetju kopalnice, kjer si lahko vzamemo čas samo zase.

Rdeča šminka in že se prelevim v filmsko junakinjo

Vsaka ženska si mora vzeti čas zase in pri tem se nam v misli takoj prikrade podoba lepotice, ki se razvaja v svojem domačem spa-ju. Kako si vi organizirate te pomembne trenutke, ki imajo posebno nalogo, da ne zgubimo stika s seboj?

Ne boste verjeli, tudi sama ob omembi domačega spa-ja najprej pomislim na prekrasno, idilično podobo kopalnice, ki je videti kot nekakšen tempelj – prava oaza miru in spokojnosti. Prav je, da stremimo k idealom, to nas motivira in nam pomaga do tega, da lepotno izkušnjo še intenzivneje doživljamo. Meni se to precej pogosto dogaja. Lahko vam tudi zaupam, da se vsakič, ko se našminkam z rdečo šminko, za nekaj trenutkov prelevim v filmsko junakinjo. Zadnje čase na primer posegam po novih L'Occitanovih sadnih šminkah v intenzivnih rdečih odtenkih. Dostikrat sem se že med šminkanjem zalotila, kako se v tistem trenutku počutim kot glamurozna različica sebe, ki se s sedanjostjo spopada na samozavesten, skorajda junaški način. Rdeče šminke imajo to moč!

Podobno se lotevam tudi ostalih lepotnih ritualov. Preprosto dovolim, da me misli odnesejo v moj svet, kjer je vse popolno. Dostikrat se na to pripravim s kakšnim premišljeno izbranim negovalnim izdelkom, prostor dodatno odišavim ter poskrbim, da je takrat moj telefon izklopljen in shranjen v predalu.

Narava je naš večen navdih

Zelo pomembno je tudi, da se razvajamo z izdelki, ki so nam pisani na kožo in ki so bili narejeni po načelih trajnostne predelave. Sodobna ženska si želi biti prijazna do okolja. V kakšnem razmerju ste vi in narava?

Mi smo otroci narave, zato jo spoštujmo ter se ji skušajmo čim večkrat zahvaliti. Narava ni le naš vir življenja, je tudi večen navdih, ki je od nekdaj služil kot osnova vsega umetniškega ustvarjanja. Nekoč sem zasledila zelo lepo tezo, ki temelji na tem, da nas Zemlja vedno sliši, ko ji rečemo hvala, ter da ceni, ko se ji opravičimo. To se me je dotaknilo. Ker govoriva o lepoti, bi rada dodala, da ravno ravnovesje, ki ga ustvarjajo trajnostni ter okolju prijazni izdelki, še dodatno pomaga k boljšemu rezultatu. Pa ne le zaradi višje kakovosti. Verjamem namreč, da je dober namen, ki stoji za procesom izdelave, prav tako ključnega pomena kot formula ter sestavine. Zato sem še toliko bolj pozorna, da posegam po znamkah, ki so osveščene, saj je njihov pozitiven odnos do narave tisti, ki izdelke dodatno bogati.

Dolgo ste živeli v Londonu. Ne morem se izogniti vprašanju o primerjavi – kako smo si ženske podobne ali različne glede skrbi zase? Kje smo Slovenke v primerjavi z Angležinjami?

Slovenke smo do sebe precej kritične, pa nam ne bi bilo treba biti. Smo namreč izredno disciplinirane, na tekočem z lepotnimi novostmi in pripravljene nekaj več vložiti v nakup kakovostnih izdelkov. V Angliji me je na primer ravno slednje dostikrat zmotilo. Opazila sem, da je odnos do lepote pogojen s trendi, ženske se niso nujno ozirale po izdelkih, ki so zahtevali dolgoročni pristop. Vemo pa, da je ravno pri negi še kako pomembno to, da regeneraciji kože namenimo čas. V Sloveniji na splošno opažam višji standard pri lepotnih ritualih tudi zato, ker je v tem okolju zrak bolj čist, svetloba je bistrejša, življenjski tempo pa bolj umirjen. Vse to pa nam omogoča, da do svojega videza gojimo še večja pričakovanja.Ste v Londonu prevzeli kakšno negovalno rutino, ki ji boste ostali zvesti za vedno?

V Londonu sem se naučila, da je uporaba izdelkov, ki vsebujejo eterična olja, ključna pri obnovitvi teksture kože. Poleg tega sem se podrobneje poučila o koristnosti zelišč, ki imajo na kožo lahko krasne, blagodejne, negovalne ali obnovitvene učinke. Angleži so pravi mojstri uporabe zelišč. Redno izvajam parne kopeli z zelišči, precej let pa sem izdelovala lastno mešanico olj za obraz. Zdaj pa že nekaj časa uporabljam booster znamke L'Occitane, ki je obogaten ravno z eteričnim oljem smilja oziroma "immortelle". Nadgrajeno pa je tudi z izvlečkom majarona, ki na kožo deluje poživljajoče in jo malodane prebudi. Prisegam nanj in ga vselej priporočam tudi svojim prijateljicam.

Ljubitelji trajnostne kozmetike imajo vedno več izbire tudi pri nas. Kako se prepričate, da določena kozmetika res ustreza vašim pričakovanjem?

Sem precej zahtevna. Pred nakupom izdelek dodobra preučim, navadno mi pri tem pomaga družbeno omrežje Instagram, kamor redno zahajam po različne opise ali vtise o določenem izdelku. Klik na seznam sestavin je obvezen del mojega procesa. Obenem pa se nadvse rada spustim v debato s svetovalkami v trgovinah. Že s tem, da nekaj pozornosti namenimo proučevanju kozmetične znamke in njenih zavez, lahko dobimo občutek o kakovosti, h kateri ta znamka stremi.

Kultni izdelki, ki so postali del vsakodnevne rutine

Kaj nikoli ne sme manjkati v vaši kozmetični omarici?

No, pa sva tam! Morali me boste ustaviti, seznam je lahko zelo obširen (smeh, op. p.)! Že dolgo se navdušujem nad znamko L'Occitane, ki sem jo najprej vzljubila zaradi omamnih arom, vonjev in široke palete izdelkov. Bila sem presrečna, ko sem bila povabljena k sodelovanju. Tako sem se še bolj poglobila v izdelke ter filozofijo znamke in moram priznati, da sem prevzeta od njene dovršenosti. Veliko L'Occitanovih izdelkov dojemam kot kultne, brez njih si svoje lepotne rutine sploh ne znam predstavljati. Omenila sem L'Occitanov booster za nočno nego obraza, pri vsaki še tako osnovni negi pa ne sme manjkati tudi krema za predel okoli oči. Sama prisegam na L'Occitanov Božanski balzam. Razlog je ta, da imam ravno na očesnem predelu bolj tanko kožo, ta balzam pa jo hrani in krepi. Navdušena sem nad njihovim pilingom Reine Blanche, ki je morda moj najljubši piling vseh časov, saj ustvari neverjetno sijočo polt. Za čiščenje obraza pa toplo priporočam L'Occitanovo olje, ki se ob stiku z vodo spremeni v mleko in nadvse temeljito odstrani tudi vodoodporna ličila. Zdaj sem se na ta postopek čiščenja tako navadila, da si brez njega ne predstavljam večerne nege.

Nam lahko zaupate svojo jutranjo negovalno rutino?

Zjutraj si obraz najprej očistim z micelarno vodico, nato pa ga osvežim s hladno vodo. Sledi tonik, ki ga rada nadgradim s cvetno vodico v razpršilu. Medtem ko se ta suši, rada odprem okno, da se med opazovanjem ptic nadiham svežega zraka. To je ritual, ki ga izvajam vsako jutro. Nato pa nadaljujem s serumi, vlažilnim gelom, emulzijo ter kremo. Morda se bo zdelo nenavadno, a izdelke v obraz vtiram počasi, čim dlje. Ne le zato, ker tako poskrbim za boljše vpijanje. Trik je tudi v tem, da s pomočjo dotika aktiviram obrazne točke ter limfo, kar spodbuja k boljšemu pretoku in tonusu. Tako dan začnem umirjeno, zazrta vase ter v svoje pozitivne misli.

Za praznike najraje sama s seboj

Decembrski čas je namenjen praznovanju, druženju, obdarovanju. Kako si predstavljate idealne praznične dni?

So nasprotje temu, kar mi morda pripisuje javnost. Za praznike se rada umaknem stran od zabav, blišča ter glamurja in svoj čas raje namenjam počitku, uživanju s prijatelji in družino. Letos se nameravam na praznike malce bolj pripraviti, tudi kar zadeva izbiranje daril. Vzela si bom čas in uživala v tem lepem ritualu. Moj idealen praznični dan sicer vključuje poležavanje v postelji, uživanje ob dobrem kosilu, nekaj ur, namenjenih branju, predvsem pa sproščanje v družbi mojega moža, mačke in družine.

Kultura decembrskega obdarovanja je pri nas izjemno močna. Kako ohraniti trezno glavo, da se ne utopimo v nakupovalni mrzlici?

Moj nasvet bi bil, da si pred samim nakupom omislimo izlet po trgovinah, ki naj bo popolnoma sproščen, brez obveznosti. Zgolj zato, da dobimo navdih in občutek. Skušajmo se zavedati, da je ves čar v tem, da z darilom nekomu poklonimo pozornost, zato namesto kopičenja izberimo eno stvar, ki ima v sebi sporočilnost. Ne pozabimo tudi nase. Morda bi morali ravno sebi darilo nameniti najprej. Zaslužimo si nekaj več pozornosti.

Letos želim izpostaviti svojo ljubezen do narave

Kakšno je vaše vodilo, ko gre za obdarovanje najbližjih?

Vedno skušam združiti lepo z uporabnim, saj moji bližnji veljajo za praktične ljudi. Radi imajo lepe stvari, ki jim pridejo prav. Načeloma z darili skušam doseči tisti "uau" in tudi zato rada izbiram med izdelki, ki jih dobro poznam in za katere vem, da bodo takoj navdušili. Moje vodilo je, da je najbolje izbirati med takimi darili, ki bi se jih tudi sama nadvse razveselila. Tako bom znala vedno izbrati najbolj atraktivne izdelke. Predvsem pa sem pozorna na to, da svojim najbližjim namenim tisto, kar si zares zaslužijo – le najboljše. Z darili rada podam sporočilo in letos želim izpostaviti svojo ljubezen do narave. Veliko razmišljam o tem, v kakšnem odnosu smo z naravo, zato me je prevzela L'Occitanova zamisel o tem, da je ravno narava tisti pravi Božiček, ki nas vsak dan zasipa z neprecenljivimi darili. S to trditvijo se lahko takoj poistovetim! Tako sem se odločila, da bom svoje najbližje obdarila prav z darili znamke L'Occitane. Naj vam zaupam, da sem jih tudi že izbrala. Malce zato, ker se nisem mogla upreti nadvse prijetnemu ritualu izbiranja med njihovimi prekrasnimi izdelki. Malce pa tudi zato, ker sem se s tem izognila tipični nakupovalni gneči in si na tak način zagotovila miren december. Eno od daril pa sem namenila tudi sebi. Imejmo se radi!