Nepričakovana barva, ki se je začela na veliko nositi #video #foto

Odtenek španskega bezga ali lila barva je kljub svoji nežnosti precej specifičen in ga ne znajo nositi vsi.

A že na začetku zimske sezone so modne navdušenke po svetu dokazale, da je to pravzaprav barva, ki ob nepričakovanem kombiniranju izpade zelo drzno, nekaj, česar od nje sicer ne bi pričakovali. In ta trend "nežne drznosti" se je prenesel v 2020, v novo desetletje.

Pravilo je, da ni pravil

Čeprav se zdi, da bi lahko lila barvo kombinirali le s sorodnimi barvami, se odlično obnese tudi ob temnejših odtenkih, kot sta rjava in črna, skoraj kičasto pa se poda k naslednji klasični zimski barvi: sivi.

Poda se ji tudi zelena, rumena, modra, rdeča, če pa niste za tako vpadljive kombinacije, jo lahko nosite na najbolj preprost način: s kosi v drugih odtenkih vijoličaste ali pa ste lila od glave do pet.

