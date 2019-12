Pozabite na črno, ta barva je zvezda letošnje zime #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob nezmotljivi črni se je letošnjo zimo uspelo v ospredje prebiti še smaragdno zeleni ali olivni in gozdnati, kakor vam je ljubše. Gre za barvo, ki si zasluži veliko več pozornosti, kot je ima.

Zima je veliko zabavnejša in igriva z barvami. Medtem ko so črna, siva, bež in temno modra nekakšne stalnice v omari, pa velikokrat pozabljamo na čudovit odtenek zelene, imenovan gozdni, olivni ali smaragdni.

Ta je poleg rdeče, oranžne in temno modre popolno dopolnilo zimske garderobe, ki jo posebno delajo prav zemeljski toni. Olivni odtenek se odlično kombinira z vsemi kosi toplih barv, poda pa se k različnim stilom in priložnostim.

Tako smaragdno zeleno nosijo v svetovnih modnih prestolnicah:

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Getty Images

Foto: Cover Images

Foto: Getty Images

Foto: Cover Images

Foto: Getty Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Getty Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

