Nega občutljive kože: preprost vodnik do prave nege in izdelkov

Srbenje, pordelost, draženje. Vse to je znano tistim z občutljivo kožo, ki reagira na skoraj vse iz okolja - spremembe temperature, veter, suh zrak itd. Če se zraven pojavijo še rdečica ali izpuščaji, pa obstaja velika verjetnost, da je koža nagnjena k alergijskim reakcijam. Takšna koža potrebuje ustrezno nego, bogato s sestavinami, ki kožo obilno nahranijo in jo pomirijo.

Suha koža povzroča občutek zategovanja, zlasti po prhanju, kopanju ali plavanju, hrapavost in srbenje. Foto: Getty Images

Ustvarjanje učinkovite rutine za nego kože je že samo po sebi dovolj zahtevno, toda za tiste z občutljivo kožo je že tako težka naloga še bolj zastrašujoča. Pri izdelkih, ki jih izberete, je treba biti izbirčen, saj lahko napačen korak povzroči še večjo pordelost in draženje kože.

Izpuščaji, mehurčki, pordelost in pekoč občutek na obrazu

Maja Kalač Pandurović, dr. med., spec. dermatovenerologije: "Priporočamo uporabo krem, ki krepijo kožno bariero in kožo navlažijo, vsebujejo kombinacijo pomirjujočih aktivnih sestavin za zmanjševanje vzdraženosti kožnih živčnih vlaken in uravnavajo biološke mehanizme, odgovorne za netoleranco." To so stanja, ki vzbujajo neprijetne občutke na koži in hkrati povzročajo padec samozavesti. Dražeča koža bistveno vpliva na kakovost življenja tistih, ki se srečujejo s temi težavami. Zakaj nastanejo takšne kožne reakcije? Maja Kalač Pandurović, dr. med. spec. dermatovenerologije, pravi, da imajo pomembno vlogo v razvoju alergijskih reakcij na eni strani dedni dejavniki, na drugi strani pa vplivi okolja, ki se prepletajo pri vsakem posamezniku. "Pomembno je, kakšen imunski sistem smo podedovali, saj vemo, da se nekatere alergijske bolezni pogosteje pojavljajo v družini. Če ima eden od staršev alergijsko bolezen, je statistična verjetnost, da jo bo imel tudi otrok, 20-odstotna. Če imata oba starša alergijsko bolezen, je statistična verjetnost, da jo bo imel tudi otrok, že 70-odstotna," doda. Veliko študij opaža porast alergijskih bolezni predvsem v gospodarsko razvitejših deželah oz. v deželah z zahodnim načinom življenja, predvsem pri otrocih. Otroci, ki živijo na podeželju, naj bi imeli manj alergij, ker so izpostavljeni neživim delcem mikrobov, ki naj bi delovali zaščitno proti razvoju alergij.

Po mnenju strokovnjakinje najboljša rutina za nego občutljive kože

Vsak človek ima edinstven mikrobiom kože in živi v sožitju z njim. Bakterije, ki živijo na koži, predstavljajo neviden sloj, ki skupaj z glivami in virusi tvori stalen kožni mikrobiom. Ko je v ravnovesju, prispeva k zdravi koži in tvori zaščitno bariero ter s tem preprečuje vdor mikroorganizmov, ki povzročajo bolezni. Vemo, da na ravnovesje kožnega mikrobioma vplivajo različni okoljski dejavniki, kot so sprememba vrednosti pH kože, onesnaženje, UV-sevanje, starost, kar lahko vpliva na kožne težave, kot je suha in občutljiva koža, ali na vnetne kožne bolezni.

Na splošno velja, da se je za pravilen začetek rutine nege občutljive kože treba izogibati uporabi "preveč" izdelkov hkrati, saj je to lahko sprožilec različnih neprijetnih stanj na koži. Poskrbite, da bo vaša rutina nege kože preprosta. Če imate izbruh, vneto ali izredno suho kožo, je pred začetkom uporabe novega izdelka za nego kože vedno dobro obiskati dermatologa, ki lahko obvlada vaše ekstremne simptome.

Maja Kalač Pandurović, dr. med., spec. dermatovenerologije, pravi, da je pregradna funkcija kože motena pri ljudeh, ki so alergični na cvetni prah zaradi dednih ali zunanjih dejavnikov in staranja. Takšna koža vsebuje manj epidermalnih lipidov, manjše žleze lojnice in je bolj prepustna za alergene, bakterije, viruse in dražeče vplive iz okolja. Svetuje uporaba izdelkov La Roche-Posay Toleriane Dermallergo, saj pripomorejo k ustvarjanju močne kožne pregrade, ki je temeljna pri preprečevanju suhosti in občutljivosti.

Nega z izvlečkom bakterije, ki spodbuja delovanje mikrobioma La Roche-Posay je ustvaril linijo Toleriane Dermallergo, ki vključuje izdelke, namenjene negi izredno občutljive kože, nagnjene k ekcemom. Deluje na podlagi obogatene inovacije Sphingobiome, izvlečka bakterije, ki ugodno krepi mikrobiom, ter Neurosensine, ki deluje na znake neugodja in občutljivosti kože. Krema Toleriane Dermallergo je prvi vlažilec te blagovne znamke za izjemno suho in občutljivo kožo, nagnjeno k alergijam. Kožo v trenutku navlaži in pomiri. Zjutraj in zvečer jo nanesete na čisto kožo obraza in vratu, ki ste jo predhodno očistili s primernim čistilom. To bo najbolje obnovilo in zaščitilo kožno pregrado po prvi uri uporabe. Območje okoli oči je izjemno občutljivo Območje okoli oči potrebuje pazljivost pri izbiri izdelkov za nego. Krema za predel okrog oči Toleriane Dermallergo Yeux je vlažilna in regenerativna krema za vsakodnevno uporabo. Zahvaljujoč znanstvenim spoznanjem o mikrobiomu takoj navlaži in pomiri razdraženo kožo. Deluje takoj in ima trojni učinek: proti razdraženosti, srbečici in rdečici. Z rahlim tapkanjem in krožnimi gibi jo nanesite od notranje strani oči navzven in zaključite z rahlim pritiskanjem po celotnem očesu. V zadnjih letih močno poudarjena uporaba seruma Dnevno pomirjujoč hidratantni serum Toleriane Ultra Dermallergo je koncentriran v nevrosenzinu. Uporablja se za takojšnje in intenzivno lajšanje kožnih neprijetnosti in za obnovitev kožne pregrade. Namenjen je izjemno občutljivi koži, nagnjeni k pordelosti, mravljinčenju in pekočemu občutku. Na koži pusti občutek svežine in jo izdatno vlaži. Serum se hitro vpije in ima takojšen učinek, najbolje pa ga je nanesti zjutraj in zvečer, pred samo kremo za obraz.

Je vaša koža občutljiva?

Če imate reaktivno kožo, ki postane rdeča ali se na njej pojavijo izpuščaji, ko je izpostavljena različnim vremenskim spremembam, potem je verjetno občutljiva. Drugi znaki občutljive kože so še srbenje, pekoč občutek, tesnost in občutek suhosti.

V množici izdelkov za nego kože je že tako težko izbrati najprimernejšega za lasten tip kože. Če pa se borite z občutljivo in suho kožo, je izbira toliko težja, skušnjava ob vsej ponudbi pa velika. A pri občutljivi koži je treba še bolj paziti, kaj nanesete na obraz in telo. To ne pomeni, da se z nego kože ne morete zabavati. "Težave lahko zmanjšamo z uporabo pripravkov, ki so namenjeni za takojšnje in intenzivno lajšanje neprijetnih kožnih občutkov ob alergijskih reakcijah, ter redno uporabo mazilnih podlag, s katerimi izboljšamo, obnavljamo in krepimo ter pomirjamo barierno funkcijo in s tem suhi koži vračamo tako vodo kot tudi maščobo," svetuje Maja Kalač Pandurović, dr. med., spec. dermatovenerologije. Prvi korak je razumeti, ali imate občutljivo kožo, in če je tako, kaj jo povzroča. Nato se naučite, kaj je treba poiskati v izdelkih za nego in čemu se izogibati. Ko se prilagodite potrebam svoje kože, lahko zgradite rutino, ki vam bo ustrezala.

Lepa in zdrava koža ni le stvar genetike, pač pa tudi vaših navad, ki imajo velik vpliv na to, kar vidite v ogledalu. Foto: Getty Images

Kaj torej iskati pri izdelkih za nego kože?

Če sumite, da je vaša koža občutljiva, morate poiskati izdelek za nego, ki ne povzroča nikakršnega dodatnega draženja ter jo izdatno navlaži in pomiri. Najprej je treba odstraniti vse takšne, ki vsebujejo dišave in alkohol, saj lahko dražijo kožo. Potem poiščite nežne formule, ki so preizkušene na posebej občutljivi koži, in ohranite svojo dnevno rutino nege kože čim bolj osnovno. To bo zmanjšalo možnosti, da na kožo nanesete morebitna dražilna sredstva.

Maja Kalač Pandurović, dr. med., spec. dermatovenerologije, pri vsakodnevni negi svetuje redno uporabo krem, losjonov in balzamov za nego kože, nagnjene k atopiji, ter lokalnih pripravkov, ki obnavljajo, krepijo in pomirjajo kožno pregrado. Pri vsakodnevnem umivanju priporoča uporabo nadomestkov mil oziroma sindetov. Voda med kopeljo ali prhanjem naj bo vedno mlačna in prhanje naj ne traja več kot deset minut. Po prhanju pa kožo le posušite s trepljanjem in je ne drgnite z brisačo.

Za ohranjanje dobrega zdravja kože morate imeti primerno vsakodnevno rutino nege

Dejstvo je, da je nega popolnoma odvisna od vašega tipa kože. Ker je občutljiva koža še posebej nagnjena k neprijetnim reakcijam, je pomembno, da vzdržujete dosledno in učinkovito rutino z izdelki, ki pomagajo pri ohranjanju njenega ravnovesja.

TOLERIANE je vrsta izdelkov, ki so oblikovani tako, da ustrezajo potrebam občutljive in k alergijam nagnjene kože: hidrirajo, pomirjajo in ščitijo občutljivo kožo, nagnjeno k alergijam. So brez dišav in brez alkohola.

V najbližji lekarni poiščite novo linijo izdelkov La Roche-Posay Toleriane Dermallergo, namenjeno negi občutljive in suhe kože.