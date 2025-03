Ne le na licih, rdečilo bomo letos nosili tudi na tem delu telesa

Pri ličenju se trendi nenehno spreminjajo in v ospredje prinašajo nove izdelke in tehnike, ki v hipu zaokrožijo po svetu. Med njimi so tudi kremna rdečila, ki so že lani osvojila lepotni trg, letos pa jih ne bomo nanašali le na lica, temveč tudi na druge predele telesa. Svoj videz boste tako lahko izpopolnili z enim samim izdelkom, kot je kremno rdečilo, ki bo obvezen kos v torbici, saj ga bomo letos nanašali tudi na ustnice in veke. To bo poskrbelo za nevtralen in usklajen videz, ki bo poudaril naravno lepoto vsake ženske.