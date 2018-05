Natalija Verboten razkrila, zakaj nosi krono

Foto: Planet TV

Vzdušje v šovu Nova zvezda Slovenije, kjer iščejo novo pevsko zvezdo, se z vsakim tednom stopnjuje, s tem pa tudi oprave žirantov. S stilom je skozi šov najbolj presenečala pevka Natalija Verboten, saj je prevzela drugačno podobno, kot smo je bili pri njej vajeni.

Natalija hoče, da jo javnost vidi kot še nikoli prej

In tudi v eni od naslednjih oddaj ne bo nič drugače. Še več, Natalija je vpadljivo rdečo opravo popestrila kar s krono, s čimer je bila videti kot kraljična iz pravljice za lahko noč. Razlog, da se Natalija v takšni opravi počuti tako dobro, izhaja še iz otroštva, pravi.

"Kot punčka sem se premalo igrala z barbikami in princeskami, ker sem bila na kmetiji v družbi samih fantov in smo se preganjali na kolesih, v naravi in po kmetiji. On očitno se zdaj malo več igram (nasmeh, op. p.)."

"Natalija ima popoln obraz in zavidanja vredno postavo"

Pri modnem igranju ji pomaga modna oblikovalka Jerneja Zhembrovskyy, s katero sta se odlično ujeli, Nataliji pa je všeč predvsem to, da je moda z njo zabavna. Takšno eksperimentiranje z opravami je všeč tudi Jerneji, ki pravi, da si za šov lahko drzneta veliko več, v čemer neizmerno uživata.

"Natalija je zares čudovita, mila in topla ženska. Po vrhu vsega pa še strašansko lepa - s popolnim obrazom in zavidanja vredno postavo. Zato lahko rečem, da sem ponosna, da se takšna energija tako lepo zlije z energijo mojih oblačil in moje vizije."

Dodaja, da jo pri izbiri oblačil za šov navdihuje Natalija sama, oblačila in dodatke zanjo pa najde kar v svojih kolekcijah. "Prav tako imam popolnoma proste roke. Pripravim več možnosti, nato Natalija izbere tisto, v kateri se najbolje počuti."

Foto: Tibor Golob

"Nekateri se zelo potrudijo, nekateri pa ne"

Priljubljena pevka je že dalj časa znana po tem, da je rada zelo urejena, tako na odru kot tudi takrat, ko stopi z njega. Razlog, da je med nastopom še toliko bolj glamurozna, pa se skriva v njenem prepričanju, da izvajalec s svojo opravo nastopu doda piko na i. "Mislim, da to ni zanemarljivo."

Zato je toliko bolj pozorna na stil tekmovalcev v šovu, kar je pokomentirala z besedami: "Nekateri se bolj potrudijo, no, nekateri zelo, nekateri pa niti ne."

