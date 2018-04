Natalija hoče, da jo javnost vidi kot še nikoli prej

Natalija Verboten kot žirantka v šovu Nova zvezda Slovenije preseneča s svojim videzom, ki ji ga pomaga ustvarjati modna oblikovalka Jerneja P. Zhembrovskyy. Njun cilj je pevko predstaviti v drugačni luči in za zdaj jima to odlično uspeva.

Natalija s podobo zdaj bolj eksperimentira. Foto: Tibor Golob

Medtem ko tekmovalci presenečajo s svojim talentom, nas med žiranti šova Nova zvezda Slovenije s svojim stilom najbolj navdušuje Natalija Verboten, saj je prevzela drugačno podobno, kot smo je bili vajeni. In to je bil tudi namen, nam je razložila.

"Z Jernejo P. Zhembrovskyy (stilistko in modno oblikovalko, op. p.) sva se pred snemanjem oddaj dogovorili, da bova Natalijo, torej moj videz, predstavili v novi luči oz. kot je doslej v 24 letih delovanja javnost še ni videla."

Kar pomeni, da se z njeno podobo brez omejitev igrata in jo razvijata postopoma iz oddaje v oddajo, večino odločitev pa Natalija prepušča Jerneji, saj je "res velika profesionalka in misli na vsako podrobnost", dodaja.

Foto: Tibor Golob

Za njeno podobo skrbi ekipa treh ljudi

Jerneja si pred snemanjem zamisli več možnosti oprav, nato pa na pomerjanju vidita, kaj bi najbolje delovalo za vsako oddajo. Celoten videz nato zaokrožita še druga člana Natalijine "glam ekipe", vizažistka Doroteja Premužič in frizer Kristijan Skamljič.

In medtem ko so z Dorotejo in Kristijanom že našli določen stil, ki ji je pisan na kožo, morata z Jernejo vsakič sproti ugotavljati, kaj bi delovalo najbolje.

Na vprašanje, česa ne bi nikoli oblekla, zato nima pravega odgovora, saj se je z leti naučila, da mora vsako stvar poskusiti vsaj enkrat. "Večkrat se mi je namreč že zgodilo, da mi oblačilo na prvi pogled ni bilo všeč oz. sem mislila, da mi ne bo pristajalo, pa sem se presneto motila. Ko sem ga poskusila, je postalo moje najljubše."

Največja modna napaka bi se ji zdelo to, da se v oblačilu ne bi dobro počutila, nikoli pa se ne bo naveličala klasike, pravi. "Zanimiv top v kombinaciji z ozkim krilom ter zanimiv pas v kombinaciji z dobrimi čevlji."

Foto: Tibor Golob

Sama nima časa, niti talenta za dobre kombinacije

Natalija si je Jernejo za svojo stilistko izbrala predvsem zato, ker obožuje njen "prefinjen rockerski stil, ki ga z modnimi dodatki nadgradi res do potankosti", razlaga.

"Priznam, da so mi njen stil, oblačila in modni dodatki pisani na dušo. Sama imam rada modo, rada sem urejena, nimam pa časa in talenta za iskanje dobrih kombinacij oblačil." Poleg njenih kombinacij so ji všeč tudi modni dodatki, ki jih Jerneja izdeluje pod imenom svoje kolekcije The Lie. "Obožujem njen nakit, pasove in torbice."

Foto: Tibor Golob

Natalijo Verboten lahko gledate vsako soboto ob 21. uri kot eno od žirantov šova Nova zvezda Slovenije. Tej sledi še komentatorska oddaja Zvezda magazin, ki jo vodi Jasna Kuljaj v družbi pevke Kataye in Oriane Girotto.