Kaj si o Leinem nastopu na Evroviziji mislita znani pevki?

Lea je v finalu med 36 državami, ki so nastopile, zasedla 22. mesto. Foto: Getty Images

Kdo je Netta, izraelska pevka, ki je zmagala na Evroviziji? #foto #video

Med tistimi, ki so bili navdušeni nad nastopom naše predstavnice na letošnji Evroviziji, Lee Sirk, sta tudi znani slovenski pevki Nuška Drašček in Natalija Verboten, ki trenutno ocenjujeta mlade talente v šovu Nova zvezda Slovenije na Planet TV. Natalija pravi, da je bila Lea na odru izredno prepričljiva, Nuška pa je kar ni mogla prehvaliti:

Meni je bilo fenomenalno – vokalno brezhibno, energija do konca, punce so bile "nabrite"! Vse je delovalo sproščeno, nasmeški in oči so se bliskali. Res, res sem bila navdušena in zelooo vesela uvrstitve v finale!

Najbolj ju je navdušila s celotnim paketom, odličnim petjem, odrskim nastopom in energijo, pravi Natalija, Nuška pa dodaja, da predvsem s profesionalnostjo. "Na takem odru je nemogoče, da se ti vsaj malo ne zatresejo 'hlače', ampak tu se potem poznajo leta in leta izkušenj in nastopov – celoten nastop je bil videti kot nekaj, kar naredijo punce tako, mimogrede, čeprav so za njimi ure in ure treningov in priprav."

Poleg Nuške in Natalije mlade talente v šovu Nova zvezda Slovenije ocenjujejo še Goran Lisica - Fox (na sredini) ter Uroš Smolej in Tomaž Mihelič. Foto: Planet TV

Netta zna odlično vzbuditi pozornost

Poleg Lee je bila Nuškina favoritka prav zmagovalka, Izraelka Netta s pesmijo pesem Toy (Igračka, op. p.), medtem ko je bil Nataliji najbolj všeč Avstrijec Cesár Sampson s pesmijo Nobody but You. Natalija je za zmagovalko povedala le, da zna odlično vzbuditi pozornost, Nuško pa je navdušila zaradi več stvari:

Vokalno me je pritegnila zaradi raznolikosti, moči, dobre barve in čisto svojega stila; v skladbi pokaže res veliko nians, vse preko nekega skorajda "anime" lika, ki pa ni igračka (smeh)! Da seveda močnega sporočila niti ne omenjam. Vse to, zapakirano v tak igriv, vokalno-ritmično močen paket, je bilo meni fascinantno in mi je od prvega poslušanja ostala v ušesu.

>> Lanski zmagovalec Evrovizije opljuval letošnjo favoritko

>> Kaj o slovenski predstavnici pravi nekdanja evrovizijska zmagovalka? #video

Sicer pa je bilo Nuški všeč še več izvajalcev; poleg Izraelke tudi predstavniki Nemčije, Romunije in Francije pa tudi Albanec, "ki je imel enega najboljših vokalov". Sprva tudi Čeh, a jo je potem v živo kar malo razočaral, pravi, a dodaja, da je letos na Evroviziji slišala kar nekaj dobrih skladb.

Šov Nova zvezda Slovenije je na sporedu vsako soboto ob 21.15 na Planet TV.