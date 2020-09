Najbolj modne superge te sezone!

Letošja jesen bo pisana in bleščeča in to tudi po zaslugi nove kolekcije LiuJo modnih superg in gležnjarjev . V trgovine in spletno trgovino Mass je prispela kolekcija, ki se ji ne bo mogla upreti nobena modna navdušenka.

LiuJo je sinonim za ženskost, trendi, modno in glamurozno. Pri znamki obutve LiuJo so resnično mojstri kombiniranja različnih vzorcev, materialov, stila in udobja. Superge so odlična izbira za vse, ki se ne bojite vpadljive obutve in se radi poigravate s stilskimi kombinacijami obutve in oblačil, prav tako pa so pika na i oblačilom za vsak dan tudi usnjeni gležnjarji. LiuJo je obutev, s katero vedno naredite vtis, ne glede na priložnost.

Kolekcija najbolj modnih superg te sezone je res raznolika. Toliko, kot je modnih stilov in okusov oblačenja, toliko je tudi LiuJo superg, športnih gležnjarjev in usnjenih gležnjarjev.

V ospredju so na supergah to jesen bleščice, debeli podplati z vtisnjenim logotipom, klasični sneakerji, narezani gumijasti podplati, ki spominjajo na alipinistične čevlje v zelo modni, urbani izvedbi, netki in drugi bleščeči detajli.

Naj vam namignemo, da boste na svoj račun letos prišle ljubiteljice bele in črne, zagotovo pa se v jesenski kolekciji najde par obutve LiuJo za vsak modni okus.

Jesen je tudi sezona, v kateri zablestijo gležnjarji, klasični, usnjeni z robustnim podplatom ali pa športni gležnarji, oziroma visoke superge.

LiuJo superge “na nogavico”, ki se, zelo praktično, zapenjajo na zadrgo, so med najbolj priljubljenimi modeli že nekaj sezon, prav tako so postali nepogrešljiv modni kos jeseni tudi gležnjarji z debelim gumijastim podplatom.

Ne glede na to, kako pisane in bleščeče superge ali vpadljive gležnjarje LiuJo si boste izbrali, nekaj je gotovo.

Jesen v novem paru te modne obutve zagotovo ne bo dolgočasna!