Nahrbtnik za še bolj stresno vožnjo z javnim prevozom #video #foto

Potem ko je pevka Lizzo na rdečo preprogo podelitve ameriških glasbenih nagrad prišla z najmanjšo torbico na svetu, so šli pri Moschinu v drugo smer: oblikovali so kolekcijo, ki jo zaznamujejo ogromni modni dodatki, s katerimi bo potovanje z javnim prevozom dodaten izziv.

Italijanska znamka z ameriškim kreativnim direktorjem Jeremyjem Scottom na čelu je modne dodatke zadnje kolekcije namenoma oblikovala tako velike, da bo potovanje s podzemno železnico ali mestnim avtobusom še malce bolj stresno.

A niso se ustavili le pri povečanem nahrbtniku - dodali so še prevelike torbe, kape s ščitkom in bunde:

Foto: Getty Images

"Če prideš z novim Moschinovim nahrbtnikom na podzemno železnico med prometno konico, bo sledil pretep," je zapisala ena od tviterašič, druga pa je menila, da je Moschino s tem pokukal v njene najgloblje nočne more, ki jo bodo preganjale vedno znova in znova.

You come on the subway during rush hour in this @Moschino bag and we’re gonna fight pic.twitter.com/dxhbCyv8IV