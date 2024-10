Modni dodatek, ki ostaja v trendu tudi letošnjo jesen

Jesenski dnevi prinašajo veliko novih trendov. Eden izmed trendov, ki se že dalj časa ohranjajo, je kos, ki popestri čisto vsak stajling. Rute, ki so poleti še posebej izstopale, bodo blestele tudi v hladnejšem delu leta. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kako jih lahko nosite letos jeseni in pozimi.

Ruta na glavi za klasično eleganco

Rutke so odličen način, da zaščitite lase pred vetrom ali dežjem, hkrati pa dodajo prefinjen pridih vašemu videzu. Lahko jo zavežete okoli glave, v stilu turbanov ali pa jo nosite klasično, zavezano pod brado.

Ruta čez kapo s ščitnikom poskrbi za moderen videz

Če ste ljubiteljica bolj urbanega videza, poskusite kombinirati ruto in kapo s ščitnikom. Ruta se lahko zaveže čez kapo v bolj ohlapen vozel ali pa jo prepustite, da prosto pada čez ramena. To je odličen način, da združite športno in trendovsko estetiko, obenem pa zaščitite svojo glavo pred hladnim vremenom.

Ruta okoli vratu

Najbolj klasičen način nošenja rute je zagotovo okoli vratu. Za to jesen izberite mehke, volnene ali kašmirne rute, ki bodo poskrbele za toplino. Lahko se odločite tudi za bolj ohlapen in sproščen videz, pri katerem ruta samo nežno pade preko ramen.

Ruta kot dodatek torbici

Manj očiten, a zelo eleganten način nošenja rute je, da jo zavežete na svojo torbico. Lahko okoli ročaja ali pa jo pustite, da prosto visi z roba torbe. To je odličen način, da v svoj vsakdanji videz vnesete nekaj barve in teksture. Ne pozabite izbrati rute, ki bo barvno usklajena z vašimi oblačili ali torbico.

