Modna revija Meseca italijanske mode

Oglasno sporočilo

Foto: MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O.

Ob spremljavi znanih slovenskih glasbenikov, frontmana glasbene skupine Mrfy, Gregorja Štrasbergarja - Štrasa, karizmatičnega Lada Bizovičarja, čarobnega Tria Vivere in osupljive Raiven, se je na odru kot pevka in gostiteljica večera odlično znašla priljubljena igralka Lara Komar.

1 / 3 Lado Bizovičar, Raiven in Gregor Štrasbergar - Štras 2 / 3 Trio Vivere 3 / 3 Lara Komar

Na modni reviji so predstavili najnovejše modne trende italijanskih modnih znamk, elegantne obleke za praznične večerje, bleščeče kombinacije za nepozabne novoletne zabave ter tople jakne in plašče, ki so zvesta družba v hladnejših zimskih dneh. Vse s podpisom Made in Italy.

1 / 4 2 / 4 Ga. Helena Draškovič, italijanski veleposlanik v Sloveniji Carlo Campanile, direktorica Magistrat International, ga. Jožica Brcar in žena italijanskega veleposlanika v Sloveniji, ga. Marcella Spinazzola. 3 / 4 Nina Grilc 4 / 4 Hajdi Korošec Jazbinšek in Nika Urbas

Emporium, Galerija Emporium kot tudi spletna trgovina Emporium.si že tretje leto zapored ostajajo slovenski dom italijanske mode.

Mesec italijanske mode je tudi tokrat nastal v sodelovanju z Italian Trade Agency (ITA) v Ljubljani, ki deluje pod okriljem Veleposlaništva Italije v Sloveniji, pod italijanskim Ministrstvom za zunanje zadeve in gospodarsko sodelovanje.



Ga. Helena Draškovič, direktor Italian Trade Agency v Ljubljani, g. Giacomo Ricciotti in direktorica Magistrat International, ga. Jožica Brcar. Foto: MAGISTRAT INTERNATIONAL D.O.O.

Naročnik oglasnega sporočila je MAGISTRAT INTERNATIONAL.